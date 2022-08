Christine Bravo attaquée après son coup de gueule : agacée, elle répond et agite une menace...

Christine Bravo, qui s'est récemment mariée à l'homme d'affaires Stéphane Bachot, a ensuite posté un second message, allant jusqu'à brandir une menace si la situation perdure : ne plus permettre à ses abonnés de poster de commentaires sous ses publications et ainsi mettre fin à leurs échanges. "Au départ, ce message n'était qu'une réponse au commentaire d'une abonnée, après la traversée en bateau (Le Monte d' Oro de Corsica Ferry) de l'île Rousse, en Corse à Marseille, avec 500 passagers victimes d'une panne de climatisation ET de ventilation en pleine canicule. Je m'étonnais, à juste raison, que la compagnie n'ait pas daigné proposer un dédommagement aux passagers des cabines, qui avaient payé pour un service dont elles n'ont pas bénéficié. Ils ont tous plus ou moins campé, sur le sol de leur cabine avec la porte ouverte sur le couloir, ou dans les coursives, ou sur les ponts. C'est ce que j'appelle une arnaque (...) Rassurez-moi, Instagram n'est pas devenu un déversoir de hargne, minable et populiste, comme l'est devenu Twitter que j'ai déserté...ou si ?", s'est-elle d'abord interrogée.

Celle que l'on retrouve ponctuellement dans Les Grosses Têtes de RTL a ajouté ne pas avoir "envie de faire comme mon pote @stephaneplaza.off ou Karine Le Marchand, qui ont désactivé les commentaires"...