Christine Bravo et sa croisière "cauchemardesque" : elle pousse un coup de gueule !

Ecolo ou proche de ses sous - elle touche une petite retraite - Christine Bravo ? L'ex-star de l'émission culte Frou-Frou, qui habite désormais en Corse, continue de multiplier les allers et retours vers le continent, où elle possède une péniche. Le 24 juillet 2022, elle effectuait une traversée en bateau cargo jusqu'à Marseille plutôt que de prendre l'avion. Mais c'est dans des conditions particulièrement difficiles qu'elle a vécu ce séjour en mer...

En effet, dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, Christine Bravo a expliqué que le capitaine avait informé les passagers d'une panne de climatisation visiblement impossible à réparer dans l'immédiat. "Je viens de descendre dans ma couchette, dans ma cabine, et c'est une fournaise... Evidemment, j'ai pas emporté de ventilateur. Le cauchemar commence ! Il y a 12 heures de traversée. A l'intérieur du restaurant et du bar, c'est même pas respirable. Je vous tiens au jus", disait-elle alors. Et l'ex-animatrice aujourd'hui âgée de 66 ans a tenu parole puisqu'elle a posté un nouveau message ainsi que des photos du bateau pour raconter son périple.

Visiblement fatiguée et irritée, Christine Bravo écrit : "Bon on va pas se mentir, la nuit sur ce bateau, (le Monte d'oro) entre L'île Rousse et Marseille, a été cauchemardesque ! 40 degrés dans les cabines. Personne n'a pu y dormir. On s'est tous retrouvés avec matelas et couettes sur le pont. Le personnel était adorable, certes, mais la Compagnie n'a pas proposé le remboursement des cabines !!! Ni le moindre geste commercial, alors que ces cabines n'ont quasiment pas été utilisées." Un coup de gueule de la part de celle que l'on retrouve aussi régulièrement dans les Grosses Têtes de RTL. Est-ce que la compagnie en question va se décider à réagir après cette publication de l'ex-vedette du petit écran ? Affaire à suivre...