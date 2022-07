"Le cauchemar commence !" : Victime d'une mésaventure, Christine Bravo se confie en vidéo

Cela fait quelques mois maintenant que Christine Bravo habite en Corse, précisément à Occhiatana (Balagne, en Haute-Corse), où elle a acheté un moulin génois rénové. L'ex-présentatrice de Frou-Frou s'est même mariée sur l'Ile de Beauté en juin 2022 avec son nouveau compagnon Stéphane Bachot. Mais elle rencontre quelques difficultés dans cette nouvelle vie qu'elle écrit à 66 ans...

Sur son compte Instagram, Christine Bravo a posté une vidéo le 24 juillet, depuis un bateau. Alors qu'elle avait pris place à bord depuis le port de l'Ile Rousse, afin de relier le continent dans un cargo - "qui transporte des passagers, leurs bagnoles et du fret. Et ma pomme" - plutôt qu'en avion, elle a eu la mauvaise surprise de découvrir que la clim était tombée en panne. Or, en Corse comme dans une grande partie de l'Hexagone, les températures sont très élevées et frôlent la canicule à certains endroits. "Je viens de descendre dans ma couchette, dans ma cabine, et c'est une fournaise... Evidemment, j'ai pas emporté de ventilateur. Le cauchemar commence !", dit-elle en se filmant avec son téléphone portable.

Christine Bravo, qui continue de faire des allers et retours vers Paris où elle possède encore une péniche joliment fleurie - tout en se plaignant avec dégoût de la saleté de la capitale - a donc vécu une traversée que l'on imagine éprouvante. "Il y a 12 heures de traversée. A l'intérieur du restaurant et du bar, c'est même pas respirable. Je vous tiens au jus", a-t-elle ajouté, dépitée, et prenant l'air sur le pont.