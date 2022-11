"Happy you my love" : Emmanuelle Béart retrouve son ex Daniel Auteuil, leur fille Nelly aux anges

Alors qu'elle est encore une très jeune femme,Emmanuelle Béart rencontrait pour la première fois Daniel Auteuil sur le tournage du film L'Amour en douce. Envoûté par la beauté candide de la jolie blonde, il tombe éperdument amoureux d'elle. "Avec Daniel Auteuil, j'avais 19 ans, il m'a donné confiance, m'a appris la distance sur ce métier, m'a poussée à apprendre, toujours", avait-elle confié. Tous les deux, ils tournent plusieurs films, notamment de nombreuses adaptations de Marcel Pagnol comme l'oeuvre Manon des sources qui a révélé l'actrice au grand public.

Ensemble, ils ont une fille Nelly, née en 1992 et ne se quittent plus pendant onze ans (dont deux ans de mariage). "J'ai adoré être enceinte. J'étais exactement comme je voulais être", confiait l'actrice au magazine ELLE en 2008. Ayant gardé des liens très forts avec son ex-femme malgré leur divorce en 1995, l'acteur avait fait de tendres confidences à son sujet, admettant à demi-mots qu'elle avait eu une grande influence sur sa carrière professionnelle : "Elle m'a peut-être ouvert à d'autres registres que celui de l'art dramatique."

Happy You my love

Le 19 novembre 2022, le couple s'est réuni afin de célébrer l'anniversaire de leur fille Nelly, jolie brune aux yeux bleus. "Happy You my love", peut-on lire en légende d'un cliché où l'on aperçoit les deux ex-amoureux avec leur fille. Sur une autre photographie partagée sur Instagram, on découvre toute la famille au restaurant avec un petit gâteau sur lequel une bougie est posée. "Family first", écrit l'actrice. Enfin, Emmanuelle Béart dévoile un selfie avec sa fille où l'on découvre encore une fois qu'elle est un parfait mélange de ses parents.

Resté ami avec son ex, Daniel Auteuil est désormais en couple avec Aude Ambroggi, une artiste corse de 27 ans sa cadette. Ils sont mariés depuis 2006 et parents d'un petit Zachary. De son côté, Emmanuelle Béart a épousé en 2018 le réalisateur, scénariste et directeur de la photographie Frédéric Chaudier. Elle est également maman de Johan (né en mars 1996, fruit de son amour avec David Moreau) et de Surifel (adopté en Ethiopie en 2010 avec Michaël Cohen).