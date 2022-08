Emmanuelle Béart amoureuse : très rare apparition de son mari, le discret Frédéric Chaudier

Récemment à l'affiche du film Les Passagers de la nuit, de Mikhaël Hers, sorti en mars dernier, Emmanuelle Béart a repris la route. Destination ? Vacances à la mer ! La comédienne, qui dévoile peu les coulisses de sa vie privée, a fait une exception le mardi 2 août 2022 puisqu'elle a partagé, sur son compte Instagram officiel, une photographie sur laquelle on la voit auprès de son époux Frédéric Chaudier - que l'on n'avait plus aperçu depuis l'année 2019, durant l'anniversaire des 10 ans de l'agence audiovisuelle Flair Production.

En couple auparavant avec Daniel Auteuil puis Michaël Cohen, Emmanuelle Béart a retrouvé l'amour auprès du réalisateur, scénariste et directeur de la photographie Frédéric Chaudier. Les tourtereaux se sont même dit "oui" lors d'une cérémonie très privée, organisée en septembre 2018 en la mairie du 6e arrondissement de Paris - pour l'union civile. Les festivités se sont poursuivies, ensuite, pendant tout un week-end à Gassin, dans le Var, dont l'actrice est originaire.

C'est que c'est moi qui ai demandé Frédéric en mariage !

Frédéric Chaudier est le second époux d'Emmanuelle Béart, qui s'était déjà unie à Michaël Cohen, avant de divorcer en 2011. Si on ne sait pas grand chose de ces trois journées de mariage avec Frédéric, l'ancienne interprète de Manon des sources dévoilait, en 2021, quelques détails très mignons à propos de ses fiançailles. "Je me suis mariée deux fois, et c'est très important, expliquait-elle dans les colonnes du magazine ELLE. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réponse à tout. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est moi qui ai demandé Frédéric en mariage !"

De son premier mariage, bien sûr, Emmanuelle Béart garde de jolis souvenirs. C'est d'ailleurs avec Michaël Cohen qu'elle a adopté son petit dernier, Surifel, en Ethiopie. L'actrice est également maman de deux autres enfants. Elle avait accueilli, avec Daniel Auteuil, Nelly en avril 1992 puis Yohann, en 1996, avec David Moreau.