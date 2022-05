Emmanuelle Béart maman : l'actrice poste des photos de ses 3 beaux enfants !

Un César de la meilleure actrice, une Légion d'honneur, des millions d'entrées au box-office... certes tout cela doit faire grand plaisir à Emmanuelle Béart mais nul doute que sa plus grande fierté est aussi personnelle. Maman de trois enfants, la star aujourd'hui âgée de 58 ans a pu le prouver lors de la Fête des Mères.

Sur son compte Instagram, dimanche 29 mai, l'actrice a posté trois photos de ses enfants : Nelly (née en avril 1992 de son histoire avec Daniel Auteuil), Yohann (né en 1996 de sa relation avec David Moreau) et Surifel (né en 2009, adopté avec son ex-mari Michaël Cohen). "Joyeuse fête des mères à nous toutes. #happymothersday", a-t-elle sobrement commenté en légende de sa publication. On imagine que la star de Manon des sources, que l'on a pu voir ces derniers jours à diverses occasions dans le cadre du 75e Festival de Cannes, a été inondée de l'amour de ses enfants pour ce jour particulier. La comédienne voit sans doute un peu moins sa progéniture depuis qu'ils sont grands mais passe en revanche son temps avec son mari, Frédéric Chaudier, épousé en 2018.

Emmanuelle Béart, qui est actuellement à l'affiche au cinéma du film Les Passagers de la nuit, a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur sa casquette de maman. Interrogée l'an dernier par le magazine ELLE, la star s'était ainsi dite soulagée d'avoir trois enfants "hyper brillants, hyper sérieux, hyper pas comme (elle)". Et la fille du défunt Guy Béart d'ajouter : "Ma terreur, c'était d'avoir des enfants d'acteurs, enfin, selon le stéréotype, des gamins pourris gâtés et feignants. Eh bien, ils sont d'immenses bosseurs et c'est mon immense fierté. Que je partage avec leurs pères, bien sûr. Pour moi, les pères sont sacrés !" Malgré ses échecs sentimentaux, la star assure n'avoir partagé sa vie qu'avec des "hommes bien, des sages", disait-elle cette fois dans les pages de Paris Match en 2021. Des mots plaisants pour ses anciens compagnons et pères de ses enfants qui prouvent qu'en dépit de la rupture, il est parfois possible de garder une belle relation !