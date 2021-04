Michaël Cohen et Emmanuel Béart, parents de Surifel : "C'est ma chair, c'est mon sang"

En couple avec Emmanuelle Béart de 2008 à 2011, Michaël Cohen n'a gardé que de bons souvenirs de leur histoire d'amour. Liés pour l'éternité, les acteurs ont adopté en 2010 un petit garçon d'origine Ethiopienne : Surifel. Ayant toujours désiré être père, Michaël avait ainsi pu réaliser son rêve grâce à l'actrice qui l'avait poussée à franchir le cap.

Se remémorant ces instants magiques, il racontait les "moments cruciaux" de cette adoption au magazine Gala : "Lorsque l'on vous annonce qu'il y a un petit garçon qui correspond à votre dossier et que l'on vous demande si vous l'acceptez ou non. Évidemment, on l'accepte et on devient déjà son père et sa mère. C'est un moment particulier, un peu abstrait parce que l'enfant n'est pas là, mais en même temps, on devient parent. Le deuxième moment unique et bouleversant, c'est la rencontre précédée par beaucoup d'angoisses, de doutes et de peurs, 'Vais-je le reconnaître ?', 'Vais-je me sentir étranger ? Malheureux, perdu ?' On se pose des milliards de questions, en plus de l'excitation."