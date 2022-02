Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart : Leur fille Nelly est mariée au fils d'une célèbre femme politique

La fête s'était finalement terminée au domaine de la Fabrique à Jaujac, selon les informations du journal La Provence. Une jolie occasion, pour Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart, de trinquer à la gloire du passé et à celle du présent. Les deux ex s'étaient rencontrés et aimés sur le tournage du film L'Amour en douce, d'Édouard Molinaro. Ils s'étaient également donnés la réplique dans le diptyque cinématographique de Claude Berri, Jean de Florette et Manon des Sources. Si la vie a fini par les séparer, c'est sans doute un mal pour un bien. Emmanuelle Béart a agrandi la famille en accueillant son fils Yohann en 1996 avec le musicien David Moreau puis en adoptant Surifel en Ethiopie en 2009 avec Michael Cohen. Quant à Daniel Auteuil, il était déjà papa d'une fille, Aurore, dont la maman est Anne Jousset. Il a complété le tableau, avec Aude Ambroggi, avec la naissance de Zachary, en 2009...

Retrouvez Daniel Auteuil dans l'émission Symphonie pour la vie, sur France 3, le 4 février 2022.