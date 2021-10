Emmanuelle Béart et son couple avec Daniel Auteuil : "J'avais 19 ans, il m'a donné confiance"

Avec un titre comme L'amour en douce, ses acteurs principaux ne pouvaient que vivre une belle et grande histoire d'amour. Daniel Auteuil, 32 ans, tombe sous le charme de la jeune Emmanuelle Béart, 19 ans à peine. Nous sommes en 1984, sur le tournage du film d'Édouard Molinaro.

"Avec Daniel Auteuil, j'avais 19 ans, il m'a donné confiance, m'a appris la distance sur ce métier, m'a poussée à apprendre, toujours", avait-elle confié bien plus tard. Ensemble, ils tourneront dans plusieurs films, notamment les adaptations des romans de Marcel Pagnol : Manon des Sources, qui a révélé Emmanuelle Béart, ainsi que Jean de Florette, en 1986.

Quelques années et de nombreux succès professionnels plus tard, Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil accueillent une fille prénommée Nelly, née en avril 1992. "J'ai adoré être enceinte. J'étais exactement comme je voulais être", confiait l'actrice au magazine ELLE en 2008. Malgré onze années de vie commune et deux de mariage, les deux acteurs se sont séparés, conservant toutefois des liens cordiaux, voir affectueux. Daniel Auteuil, lui, a gardé toute la richesse de leur relation. "Elle m'a peut-être ouvert à d'autres registres que celui de l'art dramatique", confiait-il.

Quatre années après la naissance de Nelly, Emmanuelle Béart a donné naissance à son fils Yohann, né de sa relation avec David Moreau. Lors de son mariage avec Michaël Cohen, l'actrice a adopté un garçon prénommé Surifel avant de divorcer en 2011. Depuis, elle est mariée au réalisateur Frédéric Chaudier.

De son côté, Daniel Auteuil a refait sa vie avec Aude Ambroggi, une artiste corse de 27 ans sa cadette. Ils sont mariés depuis 2006 et parents d'un petit Zachary.