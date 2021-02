Emmanuelle Béart, maman de trois enfants : "Ma terreur, c'était d'avoir des enfants d'acteurs"

Après plusieurs années consacrées au théâtre, Emmanuelle Béart sera, quand la crise sanitaire le permettra, de retour au cinéma avec L'Etreinte, le premier film de Ludovic Bergery. Un nouveau projet sur grand écran qu'elle a évoqué avec le magazine Elle du 12 février 2021. Tout en prenant la pose, l'actrice de 57 ans s'est également confiée sur son rôle préféré : celui de maman, avec Nelly (29 ans), qu'elle partage avec Daniel Auteuil, mais aussi Yohann (24 ans), né de sa relation avec le compositeur David Moreau, et enfin Surifel (11 ans), adopté avec son ex-mari Michaël Cohen.

Très fière, Emmanuelle Béart est soulagée d'avoir trois enfants "hyper brillants, hyper sérieux, hyper pas comme (elle)" : "Ma terreur, c'était d'avoir des enfants d'acteurs, enfin, selon le stéréotype, des gamins pourris gâtés et feignants, l'actrice a-t-elle expliqué lors de cet entretien. Eh bien, ils sont d'immenses bosseurs et c'est mon immense fierté. Que je partage avec leurs pères, bien sûr. Pour moi, les pères sont sacrés !" Des enfants qui font de temps en temps une apparition sur le compte Instagram de leur célèbre maman...

Fille du compositeur et interprète Guy Béart et de l'ex-mannequin et actrice Geneviève Galéa, Emmanuelle Béart estime être "devenue actrice pour de mauvaises raisons" : "Pour mon père, c'était évident. Pour ma grand-mère adorée, c'était une manière de vivre par procuration, elle qui avait rêvé de ce métier, impossible dans son milieu, a-t-elle affirmé. Pour ma mère, c'était l'horreur, elle avait tourné deux films, et elle avait détesté !" L'actrice césarisée en 1986 pour Manon des sources s'est lancée dans une carrière d'actrice à son retour du Canada, après avoir été au pair pendant trois ans.