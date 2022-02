Emmanuelle Béart, maman épanouie : rare photo de famille, son petit dernier a bien grandi !

Si ses deux aînés ont quitté le nid, Emmanuelle Béart a toujours son fils Surafel avec elle à la maison. Mère et fils s'épanouissent depuis plusieurs années à la campagne, avec Frédéric Chaudier, le mari de l'actrice depuis maintenant trois ans. Lors du premier confinement au printemps 2020, la comédienne avait reconnu sa chance de pouvoir passer cette période compliquée au vert : "De plus en plus de mal à poster des images de ma vie privilégiée. Je suis à la campagne, j'ai de la place pour vivre, manger, faire travailler mon enfant, le faire jouer... Je pense à tous ceux (...) qui n'ont pas pu partir des villes comme je l'ai fait."

Cette vie à la campagne de l'empêche pas de poursuivre sa carrière d'actrice. Plus tôt ce mois-ci, elle a d'ailleurs pris part au Festival international du film de Berlin (La Berlinale) pour défendre le film Les passagers de la nuit, avec Mikhael Hers et Charlotte Gainsbourg. Un drame qui sortira au cinéma le 4 mai prochain.