"Il a blêmi, j'ai adoré" : Sonia Rolland draguée par un (très) jeune homme, elle raconte cette scène cocasse

Près de 23 ans après son sacre de Miss France, Sonia Rolland est toujours une très belle femme. La preuve, elle fait même sensation auprès des "petits jeunes" !

L'actrice de Tropiques criminelles sur France 2 a accordé une interview chez nos confrères de Télé Loisirs en octobre dernier. L'ex Miss France a révélé avoir été draguée à plusieurs reprises. "Cela m'est arrivé tellement de fois, a confié la jeune femme de 41 ans. Plus sérieusement, la quarantaine ça fait fantasmer tous les petits jeunes de 20 ans. Et c'est vrai que je ne me suis jamais fait autant draguer par des petits jeunes."

Se faire draguer par des jeunes, c'est flatteur mais...

Sonia Rolland a même raconté une anecdote survenue à la sortie d'un établissement alors qu'elle venait récupérer sa fille : "Ça me fait penser à la fois où j'attendais ma fille à l'extérieur du collège pour lui apporter un truc qu'elle avait oublié. À côté, il y a un lycée. Un jeune s'approche de moi et me demande une cigarette. Je lui ai dit que je ne fumais pas et, au lieu de repartir, il me demande : 'T'es nouvelle ?' Je lui ai répondu que non, que je venais chercher ma fille. Il a blêmi. J'ai adoré." Et d'ajouter : "Je lui ai fait un gros bisou sur le front et je l'ai remercié parce qu'il m'avait fait ma journée. C'est vrai que se faire draguer par des jeunes, c'est flatteur mais ça ne va évidemment pas plus loin."

Et en effet ça ne va pas plus loin car Sonia Rolland est désormais une femme amoureuse ! C'est qu'elle a confié au micro de Bernard Montiel sur RFM le 2 octobre dernier. "Je suis amoureuse d'un homme dont j'étais amoureuse il y a vingt ans. C'est une telle histoire d'amour", a-t-elle révélé ! Par contre, on n'en saura pas plus sur l'identité de cet homme qui succède à ses deux ex : Christophe Rocancourt, père de sa fille Tess née en 2007 et Jalil Lespert, père de sa fille Kahina née en 2010.