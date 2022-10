Sonia Rolland en couple : révélations sur son compagnon dont elle était déjà amoureuse il y a 20 ans

Sonia Rolland est une femme amoureuse. La sublime comédienne qui cartonne dans Tropiques criminelles était l'invitée dimanche 2 octobre de Bernard Montiel dans son émission 1h avec sur RFM, diffusée de 12H à 13H.

Le duo a bien sûr parlé de la nouvelle directrice du comité Miss France, Cindy Fabre, mais Bernard Montiel s'est aussi intéressé à la vie privée de l'actrice et sublime Miss France 2000. "Je viens d'apprendre que tu es fiancée", a-t-il lancé, faisant rire Sonia Rolland aux éclats. La maman de Tess, son aînée née en 2007 de ses amours avec Christophe Rocancourt et Kahina, née en 2010 alors qu'elle était en couple avec Jalil Lespert, n'a pas confirmé si un mariage se profilait mais a fait savoir ô combien elle est heureuse avec son compagnon actuel.

"Je suis amoureuse d'un homme dont j'étais amoureuse il y a 20 ans. Nous sommes restés amis depuis toutes ces années mais à l'époque nous étions trop jeunes et on ne pensait pas faire notre vie ensemble", a-t-elle confié, gênée. Car oui, Sonia Rolland est la "fille la plus discrète de la planète" comme elle l'a avoué au micro de RFM.

Malgré sa discrétion légendaire, elle en a encore dit plus sur son homme. Elle est en couple "depuis longtemps" avec lui, a confirmé qu'il a 42 ans et a aussi fait savoir qu'il travaille dans la pub, en tant que directeur artistique.

Jusqu'ici on savait vraiment peu de choses sur l'amoureux de Sonia Rolland. Elle avait confié qu'il est homme "doux, sensible et très drôle (...) qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel". "Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère. Il est du genre à crever l'abcès dès qu'il y a un problème. Je n'ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse", avait-elle ajouté. Elle avait aussi fait savoir que ce mystérieux homme avait fait la connaissance de ses filles. "J'ai attendu qu'elles en formulent l'envie. Un jour sur le chemin de l'école, Kahina m'a dit que ça lui ferait plaisir que je sois amoureuse"(...) Écrire une belle histoire, c'est savoir en respecter les paliers pour que chacun y aille à son rythme", avait-elle révélé. Et apparemment, le bon rythme a été trouvé !