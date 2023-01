"Il a fait un malaise..." : Ambre Dol (Familles nombreuses), un de ses fils atteint d'une maladie et au plus mal

Comme si la période n'était pas assez éprouvante, Ambre Dol est confrontée à un nouveau coup dur. En effet, désormais célibataire depuis sa rupture avec son mari Alexandre pour des raisons inconnues, la star de Familles nombreuses, la vie en XXL s'est installée chez ses parents avec ses cinq enfants, les aînés Ambre, Jade, Maëlys et Lizandro issus d'une première relation, et Joachim et Winona qu'elle a eus avec Alexandre. Et alors qu'elle est en pleine reconstruction, elle est inquiétée par les problèmes de santé de son jeune fils Lizandro.

Ce dernier est malheureusement atteint d'une maladie qui lui donne du fil à retordre. "Dur dur pour Lizandro... Les soins se sont bien passés mais la douleur s'est réveillée juste après. Il est dur à la douleur mais là c'est compliqué !", a commencé à expliquer Ambre Dol en story Instagram après une visite chez le dentiste avec l'adolescent. Et de préciser : "Pour ceux qui m'ont posé la question : sa maladie est une MIH Hypominéralisation des molaires et incisives". Il s'agit d'une anomalie de la dent qui touche au moins une ou les quatre premières molaires permanentes. "Apparement, on s'en rend compte avec des tâches blanches sur incisives. Ils ont des caries plus facilement", a également détaillé la maman.

Il n'y a rien à faire de plus...

Lizandro ne peut que compter sur quelques médicaments pour soulager sa peine mais, ce jeudi 19 janvier, son état ne s'arrangeait pas. "La douleur était tellement insupportable que je me suis arrêtée aux urgences où je bosse pour récupérer un autre médicament, la douleur ne cédant pas sous paracétamol. Il m'a ensuite fait un malaise dans la voiture à cause de la douleur. J'ai appelé le cabinet dentaire en parallèle, visiblement il n'y a rien à faire de plus", a-t-elle confié. Et d'ajouter, impuissante : "J'aimerais tellement prendre sa douleur."

Quelques heures plus tard, Ambre Dol annonçait que son fils, bien qu'épuisé par ces derniers événements, commençait tout de même et fort heureusement à se sentir mieux !