Ambre Dol (Familles nombreuses) célibataire : son message sans espoir sur son avenir sentimental

Il y a quelques mois, Ambre Dol expliquait à sa communauté Instagram avoir pris la décision de se séparer de son mari Alexandre, qu'elle avait épousé un an auparavant seulement. Cette rupture, personne ne s'y attendait tant le couple révélé dans Familles nombreuses, la vie en XXL semblait former une tribu unie avec leurs cinq enfants, les aînés d'Ambre, Jade, Maëlys et Lizandro issus d'une première relation, et Joachim et Winona qu'elle a eu avec Alexandre.

Après son annonce choc, la jolie blonde urgentiste a confié s'être installée avec ses enfants chez ses parents, où elle a "retrouvé son indépendance". Auprès d'eux, Ambre Dol parvient à se ressourcer et apparaît toujours aussi souriante sur ses réseaux sociaux, quoique très amincie malgré tout. Également très soutenue par ses abonnés avec qui elle partage tout, elle prend régulièrement le temps d'échanger avec eux pour donner de ses nouvelles. Et ce mardi 10 janvier, elle a justement lancé une session question/réponse en story. Ce fut alors l'occasion pour elle de faire une mise au point sur son avenir sentimental qu'elle envisage plutôt inexistant.

En effet, à la question de savoir si "avec le temps", elle comptait refaire sa vie, Ambre Dol s'est révélée assez catégorique. "Non pas du tout...", a-t-elle lâché. Et de continuer : "Il paraît qu'il ne faut jamais dire jamais... mais à ce jour, je suis persuadée de ne pas vouloir refaire ma vie". En attendant de savoir ce qui lui est réservé pour le futur, Ambre Dol se consacre en tout cas pleinement à ses enfants, ses essentiels.

Ambre Dol très sollicitée sur les réseaux

Ce n'est pourtant pas faute d'essayer de la courtiser. Depuis sa rupture, nombreux sont les hommes à vouloir la séduire via les réseaux. Ce qui a le don de l'agacer. "Pour les quelques hommes qui se prennent d'un coup d'affection pour moi... Tenez bien compte de ce message : je n'ai absolument pas envie d'échanger des conversations avec vous, surtout lorsque je sens que l'intention va dans la mauvaise direction. Je ne suis pas naïve, j'ai 40 ans bientôt et je connais le manège ! Ne vous sentez pas tous concernés. Je parle des hommes pleins de compliments, qui envoient des photos, qui proposent de boire un coup ! Non, mais sérieusement !!! Je viens de me séparer et j'ai 5 enfants. Ne profitez pas de cette situation, et surtout ne prenez pas ça pour une faiblesse...", leur avait-elle adressé.