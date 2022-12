"Non mais sérieusement..." : Ambre Dol (Familles Nombreuses), remontée, s'adresse aux hommes qui veulent profiter d'elle

Alors qu'ils étaient mariés depuis seulement un an, Ambre Dol et son compagnon Alexandre ont décidé, d'un commun accord, de se séparer il y a quelques semaines. Depuis, la mère de famille a déménagé et compte même s'acheter une nouvelle maison. Mais dans les coulisses de ce renouveau et de cette nouvelle vie, la jolie blonde fait en réalité face à diverses difficultés, notamment concernant ses plus jeunes enfants qui ont du mal à accepter la séparation.

Très active sur son compte Instagram, celle qui s'est fait connaître dans l'émission Familles Nombreuses partage régulièrement son quotidien avec ses abonnés. Le vendredi 9 décembre 2022, lors d'une session questions/réponses, elle a évoqué sa perte de poids et son avenir amoureux. "Ça va revenir... Quand on a un chamboulement dans notre vie, ça arrive parfois. J'ai repris de l'appétit maintenant. Mais il me tarde de reprendre mon poids normal", a-t-elle avoué en légende d'une photo d'elle devant son miroir.

Je n'ai pas de place pour quelqu'un

Mais pour l'instant, son poids n'est pas la priorité. Bien décidé à prendre soin de sa "petite" famille, Ambre Dol n'envisage même pas de se remettre en couple. "Ça ne m'effleure même pas l'esprit. Je suis centrée sur notre famille, sur nous six. J'ai envie de plus m'occuper de moi aussi... Je n'ai absolument pas de place dans ma vie ou dans mon coeur pour un homme. Je n'en ai absolument pas l'envie", a-t-elle assuré, catégorique.

D'ailleurs, la mère de famille a tenu à recadrer les hommes, visiblement nombreux, à tenter de la séduire depuis qu'elle est de nouveau célibataire. "Pour les quelques hommes qui se prennent d'un coup d'affection pour moi... Tenez bien compte de ce message : Je n'ai absolument pas envie d'échanger des conversations avec vous, surtout lorsque je sens que l'intention va dans la mauvaise direction. Je ne suis pas naïve, j'ai 40 ans bientôt et je connais le manège ! Ne vous sentez pas tous concernés. Je parle des hommes pleins de compliments, qui envoient des photos, qui proposent de boire un coup ! Non, mais sérieusement !!! Je viens de me séparer et j'ai 5 enfants. Ne profitez pas de cette situation, et surtout ne prenez pas ça pour une faiblesse...", a-t-elle martelé. À bon entendeur !