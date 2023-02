"Il a un côté dominateur et ça me plaît" : Nadine de Rothschild, sa rencontre mondaine avec son mari Edmond

Âgée de 90 ans, Nadine de Rothschild mène une vie paisible dans une maison "achetée en cinq minutes" près de la ville de Genève, en Suisse. Elle ne chôme pas pour autant puisqu'elle sort un nouveau livre autobiographique, aux éditions Gourcuff Gradenigo, intitulé Très chères baronnes de Rothschild. Véritable institution, experte en bonnes manières, elle est pourtant née dans une famille modeste et rien ne laissait présager cette jolie retraite du côté de la confédération helvétique. Fille d'ouvrière, née d'un père inconnu, elle avait fui son foyer et son beau-père très jeune, dès l'âge de 14 ans, pour travailler chez Peugeot.

Sa rencontre avec Edmond de Rothschild a tout simplement bouleversé sa vie. C'est en 1960, lors d'un dîner, que ces deux-là se sont croisés pour la toute première fois. "Il a un côté dominateur et cela me plaît", raconte Nadine de Rothschild, qui se décrit aisément comme "une geisha", dans les colonnes du journal quotidien Le Parisien. Pour autant, elle ne semble pas avoir été si "soumise" que ça avec son partenaire. Mariée pendant 30 ans, entre voyages, mondanités et obligations, elle conservait une part d'intime dans une maison à Quiberon, dans le Morbihan, où Edmond ne lui rendait jamais visite quand elle s'y trouvait.

Aujourd'hui, il n'y a plus de savoir-vivre à la française

Edmond de Rothschild est décédé durant l'année 1997, laissant son épouse derrière elle ainsi que leur unique fils Benjamin - décédé le 15 janvier 2021 des suites d'une crise cardiaque. "Aujourd'hui, il n'y a plus de savoir-vivre à la française, regrette-t-elle, toujours dans le journal Le Parisien. On ne met plus de cravate, on vit en jean." Outre l'écriture de son nouveau livre, Nadine de Rothschild vient de lancer une Légion d'honneur du coeur avec une amie journaliste à Genève, que le duo destine aux patrons qui emploient des salariés atteints de maladies graves. Les coudes loin de la table, mais le coeur sur la main, toujours...

Retrouvez le portrait de Nadine de Rothschild dans le journal Le Parisien du 22 février 2023.