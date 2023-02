"Il a un retard de langage important" : Laëtitia Servières (Familles nombreuses) inquiète pour son fils de 2 ans

Au printemps 2022, la famille Servières a rejoint le casting de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, émission de TF1 dont elle a ensuite été écartée en octobre. Sur les réseaux sociaux, la mère de famille est très active et partage régulièrement son quotidien et celui de ses neuf enfants âgés de 7 mois à 18 ans. Mais ces derniers mois, la sérénité de la tribu a été brisée à de nombreuses reprises. Après avoir découvert qu'elle était atteinte d'épilepsie et qu'elle devrait prendre un traitement à vie, Laëtitia Servières est de retour à l'hôpital. Mais cette fois, c'est pour son fils Léo âgé de 2 ans et 2 mois...

Le mercredi 15 février 2023, elle s'est emparée de son compte Instagram pour expliquer en détails la situation qu'elle traverse actuellement. Fatiguée et inquiète, elle a révélé que son garçon devait réaliser un EEG (électroencéphalogramme, ndlr). "Des choses nous ont interpellés... on a fait la visite des deux ans et en peu de temps le docteur a vu qu'effectivement quelque chose n'allait pas. On attend donc un rendez-vous, là il a passé son EEG cet après-midi", a-t-elle expliqué avant d'assurer que le petit garçon et ses parents étaient accompagnés au mieux pour surmonter l'éventuel diagnostic. "Il a un retard de langage très important(...) et ne parle pas à 2 ans et deux mois", a-t-elle ensuite révélé. Pour les médecins, le petit Léo serait fort probablement atteint de TSA (Trouble du spectre autistique) et pourrait donc être plus sensible, lui aussi, à l'épilepsie.

Une nouvelle inquiétante

Selon l'épouse de Sébastien, il serait même fort probable que le petit garçon ait déjà fait des crises non détectées. Ces dernières auraient pu avoir touché une zone du cerveau et privé Léo de la parole. "Des dégâts" non négligeables qui pourraient bien avoir un impact important sur la vie future de l'enfant...

Le jeudi 16 février 2023, après une nuit compliquée, Laëtitia Servières a de nouveau donné des nouvelles de son fils. "Il est admis au CAMSP (Centre d'action médico sociale précoce). Il va y être accompagné pour grandir au mieux, et nous aussi. Les suivis par les professionnels vont se mettre en place au fur et à mesure et il va aussi passer des bilans", a-t-elle expliqué. Quelques minutes plus tard, elle a également annoncé que l'EEG était négatif. Espérons que tout se passe pour le mieux !