"Il avait la bouche en sang" : Une mère de Familles nombreuses violente, révélations chocs

Depuis 2020, TF1 diffuse Familles nombreuses, la vie en XXL. Devant les caméras, plusieurs tribus partagent ainsi leur quotidien hors norme. Parmi les stars du programme, Amandine Pellissard, son amoureux et ses huit enfants, Rofrane et Nasser Bambara ainsi que leurs quadruplés, la famille Fanich ou encore le clan Reymond, qui a participé aux deux premières saisons du programme. Mais derrière des apparences lisses se cacherait l'horreur.

C'est Ashley, l'aînée de la famille Reymond, qui raconte l'envers du décor sur TikTok. La jeune fille de 20 ans a quitté le domicile familial après des conflits avec ses parents. Rappelons que Cindy et Fernand Reymond sont à la tête d'une famille recomposée de neuf enfants. Et si le quotidien semble tout rose (ou presque) à l'écran, Ashley balance ! Globalement, sur le programme dans un premier temps. "Les trucs que j'ai détesté faire dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL : me créer une fausse relation mère-fille, refaire dix fois la même scène, les interviews où je parle de ma famille comme si c'était LA famille parfaite alors que bon", lance-t-elle. Plus encore, Ashley révèle au passage que "les familles mentent", qu'il y a "pas mal de scènes jouées" ou encore que "les agences qui achètent les abonnés de certaines familles".

Mais c'est surtout contre sa mère Cindy Reymond qu'elle peste. Entendre de la bouche de téléspectateurs qu'elle est "une mère parfaite" la rend folle. "Violences, abandon de ses animaux dans la rue, prendre de l'argent à ses enfants", lâche-t-elle ainsi sur le réseau social. Et de détailler chaque point, balançant avoir entendu Cindy Reymond "mettre des grosses claques dans la bouche de [son] frère de 4 ans et qu'il avait la bouche en sang". "Heureusement que mon beau-père est intervenu d'ailleurs", se souvient-elle. Plus encore, la mère de famille aurait "laissé les six chiots seuls pendant trois jours pour aller en vacances" et "abandonné trois chats dans la rue". Enfin, Ashley assure que les concours Instagram de sa mère visant à faire gagner des lots à ses abonnés sont totalement truqués : "Elle fait exprès de faire gagner des gens qu'elle connait."

Tant de révélations surprenantes et surtout choquantes qui embêtent Cindy Reymond, laquelle aurait, d'après Ashley, témoigné son intention de "porter plainte pour diffamation". Affaire à suivre...