"Il est revenu" : Marc Lavoine, son fils de 36 ans vit chez lui... il s'explique !

Le film Tanguy, ça vous parle ? Eh bien il arrive que cette histoire, réalisée à l'époque par Étienne Chatiliez, se déroule dans la vraie vie. Et ce n'est pas Marc Lavoine qui dira le contraire puisqu'il vit actuellement avec son fils aîné de 36 ans, Simon, issu de son mariage avec le mannequin américain Denise Pascale. Contrairement aux personnages incarnés par Sabine Azéma et André Dussolier, le chanteur est toutefois, lui, aux anges à l'idée de partager son quotidien en famille.



Je lui ai dit 'Viens, c'est bien pour moi'

Dans le podcast La Leçon, de Pauline Grisoni, qui se consacre à l'art d'échouer, Marc Lavoine révèle effectivement qu'il partage son logis avec son grand garçon. Figurez-vous, d'ailleurs, que c'est lui qui a demandé à Simon d'emménager - Denise Pascale est morte d'un cancer en fin d'année 2017 et son fils avait du mal à revenir en France. "Je lui disais 'C'est bien pour toi, reviens'. Je n'arrivais pas à le faire revenir et puis je lui ai dit 'Viens, c'est bien pour moi', explique l'artiste de 60 ans. D'avoir changé une lettre dans cette phrase, ça a tout changé, et puis il est revenu et aujourd'hui je vis avec lui."

J'ai raté le casting, mais j'ai réussi une partie de ma vie

Marc Lavoine est également papa de trois autres enfants qu'il a eu avec son ancienne compagne Sarah Poniatowski. Il a accueilli Yasmine en 1998, Roman en 2007 et Milo en 2010. Le chanteur avait rencontré Denise Pascale à la fin des années 1970 alors qu'ils passaient tous les deux un casting, et qu'ils l'avaient tous deux loupé. "Je rate ce truc et la jeune femme le rate aussi, mais je me souvenais dans quelle agence elle se trouvait, elle était mannequin aussi, et elle m'avait bouleversé", se souvient-il. L'artiste avait alors donné son numéro à l'agence de la jeune femme et avait pu, finalement, l'inviter à dîner. "J'ai raté le casting, mais j'ai réussi une partie de ma vie", assure-t-il philosophe. Résultat des courses : près de dix ans de mariage et un fils, qui le comble toujours de joie aujourd'hui. Joli bilan...