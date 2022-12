"Ils m'élèvent autant que moi" : Marc Lavoine livre de rares mots sur ses enfants, d'égal à égal...

"Adulte jamais", Marc Lavoine l'affirme et le revendique dans son nouvel album, sorti le 25 novembre dernier. Mais cela signifierait-il que le chanteur, qui vient de fêter ses 60 ans, est un éternel enfant ? En pleine réflexion sur lui-même, et de passage sur la côte d'Azur pour la première partie de sa nouvelle tournée, il s'est en tout cas confié au magazine Nice-Matin sur deux sujets intimes et rares, ses parents et ses enfants.

Discret sur sa vie privée, le chanteur évoque en effet peu sa famille et son enfance... et encore moins sa progéniture, composée de Simon (36 ans), né d'une première union avec l'américaine Denise Pascale, Yasmine (24 ans), Roman (15 ans) et Milo (12 ans), tous les trois issus de son mariage avec Sarah Poniatowski. Pourtant, on sent dans l'interview au journal tout l'amour et le respect qu'il a pour eux.

"Je n'ai pas de rapport de supériorité avec eux. Ce qui est important, c'est d'avoir raison ensemble", a-t-il en effet raconté, confiant qu'ils "l'élèvent autant que lui". Un bel hommage à sa belle tribu, qui cohabite dans la capitale depuis plusieurs mois et différents événements difficiles qu'ils ont affronté ensemble.

Je n'arrivais plus à vivre sans lui

En effet, en 2017, la mère de Simon, Denise Pascale, est décédée d'un cancer. Effondré, le jeune homme avait fini par retrouver son père en France, comme l'avait confié le chanteur il y a peu de temps dans les pages de Paris Match. "Depuis des années je le tannais : 'tu sais, ce serait bien pour toi que tu viennes en France de temps en temps. Tu as les deux nationalités, les deux couleurs, c'est une richesse'. Il ne venait pas, avait-il raconté. Un soir, j'ai fini par oser lui demander de le faire aussi pour moi. Parce que je n'arrivais plus à vivre sans lui. Le temps que je raccroche, il a débarqué avec ses valises."

Il faut dire que Marc Lavoine a vécu plusieurs épreuves ces dernières années : divorcé de Sarah en 2018, il avait refait sa vie avec la jeune autrice Line Papin, qu'il avait épousée en 2020. Mais une fausse couche de jumeaux puis un avortement ont eu raison de leur couple, et tous les deux ont divorcé en 2022.

Pour entamer 2023 de la meilleure des manières, loin des galères de 2022, Marc Lavoine sera en tournée mais également à l'affiche de trois films et de plusieurs séries sur TF1. Un emploi du temps bien rempli !