"Il est sorti un peu rouge et essoufflé" : Star Academy, scène de sexe dans un lieu insolite

Le château de la Star Academy rouvre officiellement ses portes, le samedi 15 octobre 2022, sur TF1. On imagine que la production a appris de ses erreurs, avec tant de saisons d'expérience, et qu'elle renforcera la sécurité de ses diverses pièces afin que les candidats ne se rapprochent pas de trop près les uns des autres. Contrairement à ce qui a pu se passer lors de la première édition du show, qui a eu lieu du mois d'octobre 2001 au début de l'année 2002. Jean-Pascal Lacoste et Jenifer avaient certes formé un chaste couple à l'époque, mais Mario Barravecchia, l'autre finaliste, avait quant à lui largement passé la seconde.

C'est ce qu'assurent ses anciens camarades. Pendant l'aventure Star Academy, Mario Barravecchia avait appris à chanter, à danser, mais il était aussi tombé amoureux de Jessica Marquez. Or, cette idylle aurait été malicieusement consommée dans la salle de bain. "C'était le seul endroit où il n'y avait pas de caméras, racontait Jean-Pascal Lacoste dans Génération Star Academy, sur TMC. Moi, personnellement, je ne m'y suis pas isolé mais Mario s'y était isolé avec sa copine de l'époque un petit moment. Je ne pense pas qu'ils aient fait un Uno ou un Scrabble à ce moment-là. Surtout qu'il est sorti un peu rouge et essoufflé."

Je me rappelle des gens qui se retrouvaient le soir dans la baignoire

Il n'a jamais eu droit à la voiture de luxe que Jenifer avait promis de lui offrir... mais il a au moins gagné le coeur de Jessica, pendant quelques temps. "Il y avait des caméras partout sauf au niveau de la baignoire, ajoutait Carine Haddadou. Je me rappelle des gens qui se retrouvaient le soir dans la baignoire, et moi je voulais juste me brosser les dents à côté, mais c'était pas possible !" Mario Barravecchia et Jessica Marquez se sont hélas séparés quelques mois après avoir quitté les bancs du château de Dammarie-les-Lys. Il a fini par retrouver l'amour dans les bras d'une autre Jessica, qui n'a pas du tout participé à l'émission et qu'il a épousé en 2018. Il est également papa de trois enfants, baptisés Mattéo, Lily et Andréa.