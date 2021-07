Mario Barravecchia (Star Academy) papa : rare photo de son fils Andréa

Mario Barravecchia est un vrai papa poule. L'ancien candidat de la première saison du télé-crochet Star Academy a bien changé ! Sur Instagram, l'ancien acolyte de Jenifer et de Jean-Pascal, a partagé un cliché de lui en compagnie de son petit dernier, Andréa, fruit de son union avec sa femme Jessica.

Du haut de ses 6 ans, le petit bonhomme, assis à côté de son père, affiche un grand sourire sur la photo en noir et blanc. Il n'en fallait pas plus pour faire fondre le coeur des abonnés de Mario Barravecchia, suivi par plus de 27000 personnes sur le réseau social. "Il est fier de poser avec son papa", "Ton fils te ressemble", "Rien n'est plus fort que l'amour qu'on porte à son enfant", "Trop adorable ce petit bonhomme", peut-on lire dans l'espace commentaires.