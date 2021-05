Mario Barravecchia (Star Academy) déçu par Jenifer... il n'a plus aucune nouvelle !

Ça l'a blessée et vice-versa

Impossible d'oublier le duo qu'ils formaient du côté de Dammarie-les-Lys. D'autant plus qu'en avril 2020, pour rendre le confinement un peu plus doux, les producteurs de la Star Academy avaient remis la première saison du programme sur Youtube. Et comme vous le savez peut-être, Jenifer avait promis un luxueux véhicule en cadeau à Mario Barravecchia... qu'elle ne lui a jamais offert. Ce qui serait entre autres à l'origine de leur petite brouille. "J'ai certainement dit des choses à l'époque et elle aussi, se souvenait alors le chanteur dans L'Instant de Luxe. Quand on nous pose les mêmes questions pendant des années, on peut répondre maladroitement, je l'ai certainement fait et ça l'a blessée et vice-versa. Cette fameuse question de la Ferrari à l'époque qui, effectivement, m'était posée tout le temps... Un jour, j'ai dû dire aux journalistes 'Arrêtez de m'embêter avec cette question idiote, allez lui poser la question directement' et je sais que c'est ça qui ne lui avait pas plu."