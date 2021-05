Jenifer transformée par la Star Academy : insouciance, notoriété incontrôlable... souvenirs et belle annonce ?

Evènement le 22 mai 2021, sur TF1. La première chaîne consacre un documentaire à la Star Academy à l'occasion des 20 ans du programme présenté par Nikos Aliagas. Elodie Frégé, Jean-Pascal Lacoste, Mario Barravecchia, Aurélie Konaté, Emma Daumas, Michal Kwiatkowski, Mathieu Johann, Karima Charni, Magali Vaé, Jérémy Amelin ou encore Cyril Cinélu ont accepté de revenir sur leur aventure. Mais qu'en est-il de Jenifer ? La chanteuse de 38 ans a semé le doute à travers un long et beau message posté sur Instagram, ce vendredi 14 mai 2021.

"Parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie, la mienne a été marquée par tellement d'étapes importantes qui ont fait de moi celle que je suis. Et parmi tous ces moments de vie, il y en a un si particulier, qui m'a totalement transformée et libérée à la fois", a tout d'abord écrit la maman d'Aaron (né le 5 décembre 2003 de son ancienne relation avec Maxim Nucci) et Joseph (né le 13 août 2014 de ses anciennes amours avec Thierry Neuvic).

Elle s'est ensuite souvenue de la soirée du 20 octobre 2001, le jour où elle a été révélée au grand public. A l'instar de ses camarades de promo, elle a été présentée par Nikos Aliagas au cours de la soirée. Tous ont découvert le superbe château de Dammarie-les-Lys, "entre pudeur et insouciance". A l'époque, elle n'avait que 18 ans et voyait donc cette aventure comme "un départ en colonie de vacances". Elle ne se doutait alors pas que sa vie allait complètement changer. "Nous étions tous très très loin de la réalité, totalement inconscients de ce qu'il se passait derrière les écrans de télévisions, de l'engouement du public pour la Star Academy. (...) Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque et nous vivions en vase clos au château", a-t-elle précisé. Entre les cours et les primes au cours desquels elle a partagé de précieux moments avec "les plus grandes stars", elle vivait un rêve éveillé. Et, alors qu'elle ne pensait rester que deux semaines tout au plus, Jenifer s'est retrouvée en finale face à Mario Barravecchia, après quatre-vingt-quatre jours de compétition.

Une belle victoire et une aventure qui a tout changé pour Jenifer

Elle a même remporté la première saison, un moment gravé dans sa mémoire : "Je ne comprends plus rien, je pleure, je ris, on s'embrasse tous, on se serre fort, Nikos répète mon nom neuf fois jusqu'à ce que je comprenne enfin se qu'il se passait." Ce n'était que le début d'une longue route pour Jenifer. "Les jours qui suivirent furent dingues, intenses, éprouvants. De l'enfermement, je passais à un tsunami d'interviews, un enchaînement de séances de dédicaces, un emballement médiatique, un déchaînement d'amour du public. (...) C'est bien cette insouciance qui m'a permis de ne pas imploser. On n'est jamais préparé à une notoriété soudaine et incontrôlable", a poursuivi la chanteuse.

Pourtant, Jenifer a réussi à tout gérer et aujourd'hui, elle est encore dans le coeur des Français. Sa carrière est toujours d'actualité et elle se rend bien compte que tout cela n'aurait sans doute jamais eu lieu sans la Star Academy. "Cette émission reste pour nous tous notre madeleine de Proust, comme une photo dont on ne veut pas se séparer, un peu de nostalgie d'hier... Je vous ai aimés immédiatement, je vous aime tellement plus fort. Et quelque chose me dit que l'on va se revoir très vite", a-t-elle conclu. Puis elle a partagé une photo de sa saison. Une manière pour elle de dire qu'elle fera bel et bien partie du documentaire ?