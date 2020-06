Jenifer : L'origine de sa dispute avec Mario, depuis la Star Ac, enfin dévoilée

De l'eau a coulé sous les ponts, mais le courant est encore vif ! D'autant qu'au mois d'avril 2020, pour aider tous les confinés isolés en pleine pandémie, les producteurs de la Star Academy ont remis en ligne la première saison du show sur YouTube. Difficile de passer à côté des liens sacrés qui unissaient les deux finalistes, Jenifer Bartoli et Mario Barravecchia. Difficile, également, de ne pas se redemander si la gagnante a bien offert une Ferrari à son adversaire comme elle l'avait promis. Et il semblerait que ce petit cadeau, qui n'a jamais atterri dans le garage du jeune homme, soit plus ou moins à l'origine de leurs disputes.

Invité dans l'émission L'instant de Luxe le 11 juin 2020, Mario Barravecchia a effectivement confirmé qu'il n'était plus franchement ami avec la grande gagnante de la Star Academy. "C'était ma petite soeur et on a tous les deux grandi, a-t-il précisé. On n'a plus de contact depuis une dizaine d'années. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis persuadé que c'est quelqu'un de bien. On change dans la vie et on fait tous des erreurs et l'important, c'est d'apprendre. Je suis profondément certain que nous allons nous recroiser." Un éventuel duo serait-il encore possible ? Il va falloir, avant, mettre les choses au clair à propos du véhicule que Jennifer Bartoli n'a jamais acheté.

Cette fameuse question de la Ferrari...

"J'ai certainement dit des choses à l'époque et elle aussi, s'est souvenu le chanteur. Quand on nous pose les mêmes questions pendant des années, on peut répondre maladroitement, je l'ai certainement fait et ça l'a blessée et vice-versa. Cette fameuse question de la Ferrari à l'époque qui, effectivement, m'était posée tout le temps... Un jour, j'ai dû dire aux journalistes 'Arrêtez de m'embêter avec cette question idiote, allez lui poser la question directement' et je sais que c'est ça qui ne lui avait pas plu." L'histoire remonte à 2001. Entre-temps, Mario Barravecchia a roulé sa bosse, tentant – en vain – de mener une carrière politique. Il est sans doute temps, pour l'un comme pour l'autre, d'enterrer la hache de guerre...