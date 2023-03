"Il est très sexy" : Laurent Ruquier complètement sous le charme d'un membre du gouvernement

Tous les jours, sur les ondes de RTL, Laurent Ruquier réunit sa bande de chroniqueurs dans son émission Les Grosses Têtes. Ensemble, ils y évoquent l'actualité en tout genre et, dernièrement, c'est le tout jeune comédien Gabriel LaBelle qui a retenu leur attention. Et pour cause, il est la nouvelle figure montante du cinéma américain depuis qu'il a été révélé dans le rôle de Sammy Fabelman dans le drame semi-biographique The Fabelmans de Steven Spielberg. Grâce à sa prestation, l'acteur canado-américain est sur toutes les lèvres et, cela n'a pas échappé à Laurent Ruquier qui était désireux d'en savoir plus lors de sa dernière émission.

"Qui est Gabriel LaBelle, que l'on voit partout dans les journaux en ce moment...", a-t-il demandé. Une évocation du jeune homme qui a donné l'idée d'une petite blague à l'humoriste Titoff. "Ce ne serait pas Gabriel Attal ?", a-t-il lâché, suscitant alors les rires autour de lui. Mais, pas touche au ministre français des Comptes publics en présence de Laurent Ruquier ! En effet, l'animateur a tenu à faire savoir que "ce n'est pas très gentil" de se moquer de Gabriel Attal, pour qui il a un attachement tout particulier. "Il est très beau. Moi je le trouve très mignon", a-t-il confié, avant d'aller plus loin dans ses aveux : "Il est très sexy Gabriel Attal !"

Je suis un homme heureux

Laurent Ruquier a beau éprouvé une certaine attirance pour le politique, son coeur appartient cependant depuis longtemps à un autre, à savoir Hugo Manos. En effet, l'animateur et le beau sportif de 35 ans forment un couple depuis déjà cinq belles années. Et ils semblent être bien partis pour ne jamais se quitter. Récemment, ils ont d'ailleurs passer un cap en adoptant ensemble un adorable petit chiot labrador, qu'ils ont appelé Tigane. De plus en plus à l'aise avec l'exposition de son couple, Laurent Ruquier faisait de belles confidences le 12 février dernier dans son émission Les Enfants de la télé sur France 2. "Moi, je suis avec mon mec.. Hé ouais, on est amoureux. (...) Moi, je suis un homme heureux", affirmait-il.