"Il faisait vraiment flipper" : Amandine Pellissard (Familles nombreuses) harcelée par "un gros pervers"

Depuis qu'elle est au casting de Familles nombreuses, la vie en XXL avec sa tribu de huit enfants et son mari Alexandre, Amandine Pellissard est devenue un véritable phénomène. Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme compte chaque jour un peu plus d'abonnés à qui elle raconte volontiers son quotidien hors du commun. Mais cette surexposition a ses bons comme ses mauvais côtés. Elle est même parfois la cible de personnes malveillantes.

Ce mardi 9 novembre 2021, Amandine Pellissard a notamment pris la parole pour raconter une histoire inquiétante. "Je me suis faite harceler par un gros pervers qui faisait vraiment flipper", a-t-elle confié. Et de poursuivre : "Avec des messages, je ne vous dis même pas... Alex m'a dit de prendre des captures d'écran parce que c'était abusé. Donc j'en ai pris parce qu'on se serait cru dans un thriller psychologique, je vous jure. Mais vraiment. En tout cas, pas cool, pas cool. On a quand même tous un ADN d'être humain mais vraiment il y en a, je pense qu'il y a eu des trucs qui sont partis en cacahuète à un moment donné", a-t-elle déploré. Amandine Pellissard n'a pas souhaité dévoiler quelques uns des messages qu'elle a reçus par cet individu, sans doute à raison !

La jolie brune a beau être choquée par ce genre de comportement, elle y est malheureusement habituée. Régulièrement, elle pousse des coups de gueule sur Instagram pour dénoncer les personnes qui lui veulent du mal ou qui la critiquent, que ce soit lorsqu'elle s'offre des injections aux lèvres ou lorsqu'elle admet vivre de ses allocations. Mais il en faudrait bien plus pour qu'Amandine Pellissard se retire de la Toile, elle qui a réussi à en faire un business. On pourrait même dire qu'elle est devenue influenceuse, collaborant avec plusieurs marques pour en faire la promotion.