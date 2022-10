"Il faut faire très attention" : Jesta Hillmann à l'hôpital pour une opération et sous perfusion, elle donne de ses nouvelles

Au cours de la semaine, Jesta Hillmann a passé un grand cap. Celui de se faire opérer ! En effet, la maman de Juliann (3 ans) et Adriann (1 an), nés de son mariage avec Benoît Assadi, a souhaité se débarrasser d'un complexe et d'une gêne qu'elle ressent depuis toujours, liés à sa voix. Estimant toujours parler du nez et avoir "une voix de canard", Jesta Hillmann a donc eu recours à une opération des amygdales. Celle-ci a lieu sous anesthésie générale avec intubation trachéale. La pratique se réalise en passant les instruments par la bouche.

Au lendemain, jeudi 27 octobre, l'ex-finaliste de Koh-Lanta (2016) a pris la parole depuis sa chambre d'hôpital afin de rassurer sa communauté soucieuse de son bien-être. "Tout va bien, je ne m'attendais pas à aller si bien. J'ai eu un peu de morphine ce matin alors peut être que demain je vais déchanter. Mais là je suis hyper étonnée, j'arrive à parler, à boire de l'eau même si me fait un peu mal j'avoue, comme une sensation d'avoir plein de cure dents qui m'attrapent la gorge mais je pète la forme", a-t-elle expliqué. Pour le prouver, Jesta Hillmann a d'ailleurs multiplié les TikTok et autres apparitions sur la Toile grâce auxquelles elle s'amuse "comme elle le peut" en attendant de pouvoir sortir.