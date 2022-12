"Il faut que je lève le pied" : Anxiété, nausée, insomnie... Vincent Lacoste évoque sa santé sans filtre

L'arrivée du Covid a bouleversé le monde et chaque secteur à sa manière. Pour le cinéma par exemple, tous les tournages ont été suspendus, retardés, reportés, reprogrammés. Depuis, les projets s'enchaînent. Il faut rattraper un calendrier qui était bien souvent programmé sur plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années.

Devenu une figure incontournable du septième art français, Vincent Lacoste en est le parfait exemple. Actuellement, on peut le retrouver à l'affiche de trois films différents dans les salles obscures : Le Lycéen de Christophe Honoré, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux - connu aussi sous le nom de Mr. Oizo - et enfin Parfum vert de Nicolas Pariser.

Un vaste programme donc, qui est le fruit de mois de travail acharné de la part de celui qui a été récompensé en février dernier du César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans le film Illusions perdues réalisé par Xavier Giannoli. Seulement l'acteur français commence à pâtir de ce "surbooking" cinématographique, comme il l'explique dans le portrait que lui consacre ce 21 décembre le journal Libération.

200 jours de tournage en un année

"Pour ma santé, il faut que je lève un peu le pied. Avec 200 jours de tournage en une année, je n'arrivais plus à déconnecter, à dormir, à me reposer", explique l'acteur français de 29 ans, qui a débuté à 14 ans dans le film Les beaux gosses de Riad Sattouf, dont il est resté proche.

On y apprend également que Vincent Lacoste "a la nausée tout le temps" - un comble quand on lit quelques phrases plus tard qu'il est aussi émétophobe (personne ayant une peur des vomissements, ndlr) et est "anxieux". La faute à une vie d'adulte arrivée trop vite, quand les camarades de son âge profitaient alors de la vie étudiante.

Le comédien français avance également à ce sujet que s'il "a commencé par hasard, tout peut s'arrêter par hasard". De quoi nourrir effectivement quelques angoisses chroniques pour Vincent Lacoste, qui reste également très discret sur son couple. Mais le sujet se clôt avec une note positive : "À force de séances de psy, cela va mieux", peut-on lire. C'est en tout cas tout ce que l'on peut souhaiter à Vincent Lacoste, toujours lancé dans une brillante carrière d'acteur.