Vincent Lacoste en couple : ses rares confidences sur sa compagne

Révélé dans le film Les Beaux Gosses de Riad Sattouf en 2009, Vincent Lacoste a depuis enchaîné les succès dans les films Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté (2012), Hippocrate (2014) ou Première Année (2018). Concernant sa vie privée, l'acteur de 27 ans est toujours resté très secret mais a récemment sous-entendu être en couple lors d'une interview avec Les Échos en février 2020. Discutant de ses rituels du dimanche, il expliquait : "Je me lève généralement très tard, que j'ai fait la fête la veille ou non. Vers midi ou 13 heures. Ensuite je vais immuablement déjeuner chez mes parents qui habitent le quartier de Guy Môquet, à Paris, avec ma petite soeur et parfois ma compagne. Ce sont de vrais repas de famille, qui peuvent durer jusqu'à 17 heures."

Un mois plus tard, Vincent confiait ses envies de paternité au Figaro et indiquait qu'il "préférerait avoir une fille" avec sa chérie. "J'aimerais lui dire de s'assumer et d'essayer de faire ce qui lui plaît tout en respectant autrui." expliquait Vincent qui réfléchissait ce qu'il pourrait inculquer comme valeurs à son futur enfant. Voulant préserver l'intimité de son couple et l'identité de sa partenaire, le comédien n'a jamais partagé de cliché de sa compagne sur les réseaux sociaux.

Néanmoins, compte tenu d'une ancienne interview de Vincent aux Inrocks, on pourrait s'imaginer que l'acteur du film Victoria est amoureux d'une belle blonde et pourquoi pas d'une femme ressemblant à...Britney Spears (son idole lorsqu'il était adolescent). "Britney était mon idéal féminin. Je la trouvais jolie, bronzée et son piercing au nombril me faisait atteindre des pics d'excitation." se souvenait Vincent, non sans une certaine émotion. Alors, l'acteur dévoilera-t-il bientôt le visage de celle qui fait battre son coeur ?