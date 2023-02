"Il faut vraiment que je le fasse" : Maxime Dereymez prêt à devenir papa ? Cette solution à laquelle il songe...

Danseur emblématique de l'émission Danse avec les stars, Maxime Dereymez était pourtant absent de la dernière saison. S'il a définitivement arrêté le programme, le danseur continue pourtant d'avoir des projets. Mais ces derniers sont apparement plus axés sur sa vie privée. Célibataire et âgé de 40 ans, le beau brun a de plus en plus peur de regretter le fait de ne pas être père. Invité à se confier sur le plateau de Chez Jordan ce vendredi 24 février 2023, il a annoncé vouloir congeler ses spermatozoïdes.

Il a fait cette annonce sur le ton de la blague et pourtant... Maxime Dereymez y pense vraiment. Face à un Jordan De Luxe très surpris, le danseur phare de TF1 a exprimé ses désirs de paternité. "J'ai la peur du regret... J'ai peur d'arriver à un certain âge et de me dire 'finalement j'ai bien profité de la vie mais maintenant c'est trop tard'. Donc il faut que je congèle tout ça...", a-t-il expliqué très sérieusement. S'il n'est pas encore passé à l'acte, cela ne saurait tarder. "Il faut vraiment que je le fasse ! Pourquoi pas ? On est dans un pays qui l'autorise et en plus c'est pas cher du tout puisque je crois que c'est gratuit donc il faut que je le fasse mais faut pas que j'attende d'avoir 50 balais pour ça...", a-t-il enchaîné.

Je me vois tellement pas avec un enfant...

Pourtant, Maxime Dereymez hésite... Pour l'instant, il ne se sent toujours pas prêt pour avoir un ou des enfants. Mais cette peur du regret le hante et le pousse à envisager toutes les solutions même si faire un enfant naturellement serait sans doute "plus rapide" comme l'a souligné Jordan De Luxe. "Ce matin j'écoutais la radio et j'ai entendu un sujet à ce propos. Comme quoi quand on franchit le cap et qu'on a un enfant, du coup on a plus de vie, on s'oublie... Et moi j'écoutais avec attention et là je me dis que je me vois tellement pas avec un enfant, surtout quand ça crie et tout...", a-t-il expliqué avant de conclure : "Mais plus tard je le regretterais peut-être donc j'y pense quand même sérieusement. J'ai commencé avec un chien c'est déjà pas mal !"