Maxime Dereymez écarté de Danse avec les stars : "Ca pouvait aller loin...", il balance sur les "tensions" en coulisses

La dernière saison de Danse avec les stars, diffusée à l'automne 2022, a bien surpris les téléspectateurs. Et pour cause, il y a eu du changement chez les danseurs. Trois d'entre eux pourtant emblématiques n'avaient alors pas fait leur retour, à savoir Denitsa Ikonomova, Christian Millette et Maxime Dereymez. Ce dernier avait annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Un choc pour les fans du programme, habitués à le voir concourir depuis les tous débuts. À ce moment-là, Maxime Dereymez laissait le mystère planer quant aux raisons. Mais, invité de Chez Jordan (C8) ce vendredi 24 février, il a enfin tout révélé.

"Ce n'est pas moi qui aie pris la décision, c'est la production qui a fait ce choix", a-t-il tenu à faire savoir. Et de continuer, sans amertume aucune : "On s'est parlé, on a eu un entretien et ils ont pris cette décision, et ce n'est pas grave du tout, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Au bout de 11 saisons, il faut savoir évoluer, sortir de sa zone de confort et je les remercie parce que c'est une décision qui me trottait dans la tête depuis quelques années, deux ans à peu près que j'hésitais." Maxime Dereymez regrette d'ailleurs d'avoir fait la saison 11, sa dernière lors de laquelle il a été en binôme (très brièvement) avec Lââm. "C'était un peu la saison de trop pour moi", estime-t-il aujourd'hui.

Ça chauffait dans les couloirs

Désormais libéré du programme, Maxime Dereymez n'a en tout cas plus aucune retenue pour en raconter les coulisses, parfois électriques. Il confie notamment qu'il y a eu des "tensions" entre jury et candidats. "Une célébrité, elle prend ça à coeur quand le jury lui donne des notes. Je crois que Chris (Marques, ndlr) a eu quelques soucis avec certains parce que c'est celui qui est le plus cassant. Ça a été hors antenne, je me souviens de certaines saisons où ça chauffait dans les couloirs", apprend-t-on lors de son interview. Il poursuit : "Il y a eu de gros conflits, ça gueulait pas mal, ça pouvait aller loin." Maxime Dereymez n'entrera toutefois pas plus dans les détails. Sur sa lancée, il a par ailleurs évoqué la présence "d'imposteurs" dans Danse avec les stars. Des personnes qui, selon lui, n'auraient "pas forcément les bagages ni les compétences pour être à leur place".

Le danseur de 40 ans ne garde néanmoins que des bons souvenirs de sa participation à l'émission qui l'a fait connaître. "Danse avec les stars, ça reste une sublime émission et j'étais très content d'en faire partie", a-t-il conclu sur le sujet.