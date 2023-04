"Il le balançait par la fenêtre" : Gérard Depardieu et son fils Guillaume, des scènes de violence et de rage racontées

Papa de Guillaume et Julie (nés de son amour avec l'actrice Élisabeth Guignot), de Roxane (fruit de son amour avec Karine Silla) et de Jean (né de sa relation avec Hélène Bizot), Gérard Depardieu a vécu la pire épreuve pour un parent : perdre l'un de ses enfants. En 2008, son fils Guillaume a succombé à une terrible pneumonie lors d'un tournage en Roumanie alors qu'il n'avait que 37 ans. Un drame pour l'acteur qui incarne Cyrano de Bergerac, d'autant qu'il n'a pas toujours eu une relation des plus apaisées avec son aîné. Au coeur d'un documentaire réalisé par BFMTV, le comédien apparait dans un portrait où on apprend qu'il a connu des épisodes très conflictuels avec Guillaume. Le cascadeur Alain Mercier a évoqué leur lien père-fils distendu, une situation qui a fait beaucoup de mal à Gérard Depardieu.

"Il avait tendance à traiter son père de con. Je trouvais ça très violent. Moi, qui connaissait un peu Gérard, je lui disais : 'Ce n'est pas un con, c'est un gentil mec'" a-t-il confié. Choqué par le comportement de Guillaume, il se souvient également qu'il ne supportait pas son papa à tel point qu'il lui arrivait des excès de violence dès qu'il entendait le simple son de sa voix. "S'il était présent à côté de moi pendant un coup de fil de Gérard, il m'arrachait le téléphone et le balançait par la fenêtre" a raconté le cascadeur.

Mon fils Guillaume est en moi

De son côté, l'acteur du film Astérix et Obélix contre César a révélé comment il arrivait à gérer ce deuil impossible auprès des journalistes du JDD. "Je ne connais pas le deuil, a confié l'acteur, "Mon fils Guillaume est en moi, comme le sont Jean Carmet, Maurice Pialat, François Truffaut ou Barbara. Si l'absence nous pèse, c'est à cause du vide qu'elle laisse (...) Je veille à le remplir en me disant que Guillaume aurait aimé telle ou telle chose". Des mots très touchants venant d'un papa ayant le goût d'une histoire inachevée avec son premier enfant.

A sa mort, Guillaume Depardieu a laissé derrière lui son célèbre père mais aussi sa fille Louise. Cette dernière a très tôt été orpheline puisque sa mère Elise Ventre est décédée à l'âge de 47 ans le 6 octobre 2020.