"Il me prend la fesse" : Alicia (MAPR) agressée dans un restaurant et sous le choc

C'est en 2022, au cours de la sixième saison de l'émission Mariés au premier regard que la belle Alicia s'est fait connaître du grand public. Mariée à Bruno, la jolie blonde est tombée amoureuse et a choisi de continuer l'aventure avec celui qu'elle a épousé au cours de l'émission. Aujourd'hui, les deux jeunes gens filent le parfait amour. Mais mercredi 22 février 2023, cette sérénité a été rompue par un inconnu...

Alors qu'elle devait se détendre au restaurant avec une amie, Alicia a vécu une expérience traumatisante. Secouée, elle s'est emparée de son téléphone pour raconter son agression à ses abonnés, en story Instagram. "On décide d'aller au restaurant, de passer un moment toutes les deux, tout se passe bien , c'est merveilleux ! Puis on décide d'aller dans un petit couloir où il y a des led et où tout le monde fait des photos. C'est à notre tour, donc Cindy me prend en photo, on se prend en photo toutes les deux. (...) Et là, un homme derrière moi me met une main au cul", explique-t-elle encore énervée avant de continuer : "C'est pas qu'il m'effleure, il me prend la fesse et il me met une main au cul. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, il se permet de faire ça. C'est inacceptable !"

Ça ne devrait pas exister en 2023

Bien décidée à ne pas en rester là, Alicia tente de confronter l'inconnu. Malheureusement, ce dernier s'énerve très vite et fait un scandale dans le restaurant. "On attend la personne qui s'est réfugiée dans les toilettes, et quand il en sort, on lui dit : 'pourquoi tu as fait ça ? Ce n'est pas permis'. Et la personne me regarde et commence à insulter ma famille...", explique Alicia avant de préciser que l'homme a ensuite jeté un tabouret et donné un coup de poing à un serveur qui essayait de la défendre.

Touchée dans sa dignité, Alicia ne compte cependant pas en rester là. "Je suis à deux doigts d'aller demander les caméras du restaurant et d'aller porter plainte à la police, ça ne devrait pas exister en 2023. Par rapport à ma santé, par rapport à mon corps, j'ai un souci d'image corporelle. Donc rien qu'un inconnu qui me touche les fesses, c'est très difficile pour moi (...). Mais je parle aussi au nom de toutes les femmes : ça ne devrait pas être permis ! Je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé et rien que de sentir cette main sur mon corps alors que je ne l'ai pas autorisée, c'est dur, c'est très très dur et ça devrait être puni par la loi", a-t-elle conclu. Et elle a bien raison !