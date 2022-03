"Il n'a pas pu la sauver" : Shanna Kress effondrée face à la mort brutale d'un être cher

Sur Snapchat, elle en dit plus quant au décès de la belle Phyllie. "On est venu taper à ma porte pour m'annoncer que la chienne avec qui on vivait a eu une crise cardiaque. Elle est partie tout à l'heure. Ce n'était pas notre chienne, mais elle était là dans notre quotidien, c'était un amour. Je m'étais tellement attachée à elle. C'est dur quand on s'attache aux animaux... Elle était trop mignonne, lâche-t-elle en larmes. Je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Mon chéri était au courant, il a tenté de la sauver avec ses propriétaires." Finalement, Jonathan Matijas, l'amoureux de Shanna Kress, ne lui a annoncé la mauvaise nouvelle qu'après le passage du vétérinaire. "Il a bien fait parce que je pense que ça aurait été pire si j'avais vu la scène", confie-t-elle.

Et d'évoquer son dernier souvenir avec Phyllie : "Je me rappelle encore m'occuper d'elle aujourd'hui, la nettoyer à la lingette parce qu'elle avait traîné partout et lui faire un bisou sur le museau. Je ne pensais pas que c'était la dernière fois que j'allais la voir. Je lui avais nettoyé tous ses colliers, je lui ai fait un bisou et je suis partie dans la chambre. Et elle n'est plus là, je suis tellement triste."

Toutes nos condoléances à Shanna Kress.