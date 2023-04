"Il n'avait aucun match" : Dany Boon, son fils Mehdi séparé et pas assez "trash" sur les applis de rencontre

Il est à l'affiche dans un nouveau film baptisé La vie pour de vrai. Dans le cadre de la promotion de ce long-métrage, Dany Boon était l'invité de Léa Salamé dans Quelle époque !, ce samedi 15 avril 2023. L'occasion pour l'acteur de se confier sur les coulisses de son film. Et voilà qu'une séquence bien précise a été inspirée par l'histoire de son fils. En effet, le personnage incarné par Charlotte Gainsbourg, est une femme seule, qui tente de trouver l'amour via les sites de rencontres, dont un, qui se nomme Fruitz, "qui existe", précise Dany Boon. Frédéric Beigbeder , apparemment très curieux, lui demande quelle est donc la différence de ce site précis avec un autre, Tinder. Ce à quoi le cinéaste, bien renseigné répond : "C'est pareil, sauf qu'il y a des fruits en fonction de ce que tu veux".

Dany Boon : "Il n'avait aucun match"

Le réalisateur décrit ainsi la correspondance de ces fruits avec les envies des internautes : "Raisin, c'est boire un verre, pêche c'est le plan c*l et pastèque, c'est plan c*l que d'un soir". Et figurez-vous que cette idée d'avoir adapté cette application au cinéma lui vient des relations amoureuses de son propre fils. "Ça vient de mes enfants qui ont 25 et 23 ans et j'ai un fils qui s'est mis après le confinement, parce qu'il vivait dans un tout petit appart, ça a cassé son couple, il s'est inscrit, et il était gentil, hyper romantique", décrit Dany Boon. Mais apparemment, ce ne serait pas la bonne méthode pour draguer sur ces applications. "Un pote lui a dit : 'Tu n'es pas assez trash'. Il n'avait aucun match".