Dany Boon et son ex-femme Yaël : Précieuse photo de leur fille, Sarah, ado radieuse !

Dany Boon utilise son compte Instagram pour partager avec sa communauté son travail et ses nouveaux projets comme ses coups de coeur ciné. Son ex-femme Yaël fait pareil, mais en insérant de temps à autres des petits moments intimes. Celle qui a épousé Billy Spielmann en septembre 2022 et dévoilé de très romantiques photos de leur union a réalisé une nouvelle publication sur sa vie de famille. Cette fois, il s'agit de Sarah, la fille qu'elle a eue avec son célèbre ex.

À l'occasion de son 13e anniversaire, la productrice et collaboratrice artistique qu'est Yaël Boon a publié une magnifique photo de sa petite dernière : "Joyeux anniversaire, ma petite ado d'amour! Que tu sois toujours heureuse, épanouie, pleine de joie et en excellente santé ! This is 13 Je t'Aime, ma Sarah adorée!." On ne distingue pas le visage de la demoiselle à cause de son chapeau, préservant son anonymat, mais son sourire sublime en dit long.