Laurence Arné maman de Raphaël : le père de son fils est un homme charmant à la belle carrière

Dany Boon a officialisé sa relation amoureuse avec Laurence Arné le 3 mai 2021 sur les ondes de la radio RTL. Si elle est en couple depuis 2018 avec le réalisateur du film Bienvenue chez les Ch'tis - qu'elle a rencontré en 2016 sur le tournage du film Radin !, la comédienne a connu une autre histoire d'amour passionnelle lorsqu'elle était plus jeune. Beau brun aux yeux noirs, Jérôme Duchamps avait séduit l'actrice et était devenu papa avec elle d'un craquant petit garçon prénommé Raphaël né en 2012 et dont elle n'a jamais dévoilé le visage.

Interviewée pendant sa grossesse par les journalistes de Pose Mag, l'actrice qui fête en ce samedi 4 février ses 41 ans confiait qu'elle comptait reprendre son travail d'actrice très rapidement après son accouchement : "J'attends un bébé pour juin et je reprendrai dès juillet le tournage de la saison 2. Je n'échappe pas au regard des gens sur cette reprise rapide et les jugements des femmes sont plus durs encore. J'aime mon métier et peu importe les conventions sociales..." Elle faisait alors référence à son rôle de Déborah dans la série WorkinGirls sur Canal +.

Publicitaire ayant étudié à l'université Paris Dauphine, Jérôme Duchamps a travaillé en tant que directeur digital chez BETC et aurait rencontré la jolie Laurence grâce à des amis communs. "Après avoir commencé ma carrière en agence de publicité, j'ai contribué au développement des agences digitales des groupes de communication DDB et BETC en tant que Directeur Général. J'ai ensuite fondé l'agence SPOKE convaincu que la socialisation des marques devait être au coeur de leur approche stratégique", se présente-t-il sur son compte Linkedin.

EÉue Agence Social Media de l'Année 2019, SPOKE a collaboré avec de grandes marques comme Etam, Caisse d'Epargne, Groupama, M6, Cartier, Chanel, Sécurité Routière ou Energy Observer. L'agence s'est également distinguée avec les campagnes "Meilleur Job d'Eté/ Etam", "Mode conduite/ Sécurité Routière", "Calvi on the Rock/ Bash", "My Safie/ MACIF".

De son côté, Dany Boon a été marié trois fois. Avec première épouse, Sophie Hermelin, il est devenu papa de Mehdi, né le 25 août 1997. La seconde, Judith Godrèche, lui donnera son second fils Noé né le 4 septembre 1999. Enfin, sa troisième épouse Yaël Harris, est devenue maman d'Eytan, né en 2005, d'Élia, né en 2006 et de Sarah, née en 2010.