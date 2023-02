Dany Boon : Son ex-femme Yaël partage de rares moments avec son mari Billy, baiser immortalisé

Désormais installée à Genève en Suisse avec son mari Billy Spielmann, Yaël Boon s'est offert un moment de détente avec son amoureux et a immortalisé leur amour avec des photos publiées en story de son compte Instagram. La productrice, collaboratrice artistique, metteur en scène et réalisatrice apparaît sur chaque cliché rayonnante comme à son habitude et plus amoureuse que jamais.

L'une des images montre l'ex-femme de Dany Boon avec son cher Billy au restaurant dans un cadre chaleureux à coup de nappes à carreaux et au soleil. Le couple a profité de cimes enneigées pour faire le plein de soleil de vitamine D et a partagé un joli baiser avec les internautes, preuve de leur amour si flamboyant.

C'est au mois de septembre 2022 que Yaël Boon Spielmann a dit oui à son amour de jeunesse Billy. Elle avait déjà publié sur son compte des photos sublimes de leur mariage à Megève. "Quel bonheur, quelle joie et quelle bénédiction d'épouser mon amour de jeunesse ! Merci la vie !", avait-elle écrit. Auparavant, elle dévoilait régulièrement des photos en compagnie de sa moitié avec qui elle a renoué en 2018.