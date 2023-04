"Je lui ai fait du chantage" : Dany Boon avec sa fille Sarah dans son nouveau film, tout ne s'est pas passé comme prévu

Il a retrouvé son acolyte de Bienvenue chez les Ch'tis. Dany Boon est à l'affiche d'un nouveau film, intitulé La vie pour de vrai. C'est avec aux côtés de Kad Merad qu'il revient sur grand écran, dans un projet qu'il a lui-même réalisé. À l'occasion de la promotion de ce long-métrage, l'acteur était invité sur le plateau de Quelle époque !, ce samedi 15 avril 2023. Il est ainsi revenu sur les coulisses du tournage de son film et a même été interrogé sur une actrice bien précise. En effet, Christophe Dechavanne a souhaité le questionner sur "une petite fille" qui joue aux côtés de Dany Boon. Avec émotion, l'acteur a répondu : "C'est ma fille, c'est Sarah. Je fais jouer ma fille, qui ne voulait pas jouer...".

La fille de Dany Boon, pas très emballée à l'idée de tourner aux côtés de son père

Une remarque qui a attisé la curiosité de Léa Salamé qui lui a demandé la raison de ce refus. "Depuis qu'elle a quatre ans, elle me dit : 'Je peux tourner dans tes films papa ?' Et là je l'appelle et je lui dis 'ca y est, papa, il a écrit une scène pour toi. On va jouer ensemble", a expliqué Dany Boon. Sa fille lui a alors demandé le jour supposé du tournage. "Je lui donne la date. 'Je ne peux pas j'ai escalade'", lui a-t-elle répondu. De quoi faire rire le public. "Vous l'avez forcée ?", a alors demandé Léa Salamé avec un petit sourire. "J'ai fait du chantage. 'Ne me demande plus jamais de tourner dans mes films, tu m'entends'", a ensuite lâché Dany Boon avec une voix de faux père très méchant.

En réalité, Sarah était "angoissée, elle avait le trac", a-t-il conclu. Ce n'est pas la première fois que Dany Boon revient sur sa collaboration avec sa fille. En effet, lors de sa présence sur le plateau de Quotidien, il avait indiqué comment il avait réussi à convaincre sa fille. "Je suis allé jusqu'au chantage pour qu'elle accepte. Elle avait un peu peur de le faire mais elle est formidable", confiait-il avec tendresse. Alors même s'il a dû se montrer un peu autoritaire, Dany Boon est surtout très heureux d'avoir pu partager une scène avec sa petite Sarah : "Ma joie c'est quand on fait des débats, les gens me disent : 'elle est formidable la petite fille dans l'avion'. Je fais : 'C'est ma fille."*

Sarah est l'un des trois enfants que Dany Boon a eus avec son ex-femme Yaël, dont il s'est séparé en 2018 et qui s'est remariée en 2022. Ensemble, ils sont également eu Eytan et Élia, nés en 2005 et 2006. Dany Boon est le papa de deux autres enfants, Noé, né en 1999 de sa relation avec l'actrice Judith Godrèche et Mehdi qu'il a eu avec l'actrice Sophie Hermelin. Aujourd'hui, Dany Boon partage la vie de l'actrice Laurence Arné.