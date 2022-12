"Il n'y a pas de honte" : Yann Moix fait des aveux concernant sa situation financière

Animateur, chroniqueur, réalisateur, écrivain... Yann Moix est sur tous les fronts depuis plusieurs années déjà. Très célèbre pour son franc-parler, il est également connu pour les nombreuses polémiques dont il a fait l'objet. Mais aujourd'hui, il se fait de plus en plus discret, notamment à la télévision où ses apparitions se raréfient désormais. En effet, le chroniqueur préfère désormais se concentrer sur la réalisation et surtout l'écriture.

Actuellement en pleine promotion de son livre intitulé Paris (3ème tome de sa quadrilogie autobiographique dont les premiers volumes sont baptisés Orléans, Reims et Verdun), Yann Moix a accordé une interview à nos confrères de France Dimanche. S'il aime se confier sur son métier d'écrivain, il n'oublie cependant pas d'évoquer sa carrière à la télévision. Reconnaissant malgré tout de ces opportunités télévisuelles, celui qui a mené des actions judiciaires contre son propre frère, assure ne pas complètement tourner le dos au petit écran. "Je suis sur CNews tous les lundis matin. J'aime bien la télé de temps en temps, cela me permet de rencontrer des gens", assure-t-il avant d'avouer le faire aussi pour l'argent : "L'autre raison est financière, car on ne peut pas toujours vivre de ses à-valoir correctement."

Des projets qui foisonnent

S'il ne gagne pas autant d'argent que ce que l'on pourrait imaginer, Yann Moix a pourtant un train de vie assez confortable. Néanmoins, le chroniqueur aime diversifier ses professions, notamment pour raisons financières. Une particularité qu'il ne souhaite pas dissimuler. "Il n'y a pas de honte à trouver d'autres moyens de subsistance", ajoute-t-il en conclusion.

En parallèle, l'écrivain se consacre aussi à son rôle de réalisateur. "Je prépare la suite de mon film 'Podium', sorti en 2004, dans lequel Jean-Paul Rouve aura le premier rôle avec son personnage de sosie de Polnareff. Cela s'appellera 'La revanche de couscous'. On retrouvera son duo avec Bernard Frédéric, alias Benoît Poelvoorde. Je suis très content de les retrouver car humainement, ils sont extraordinaires ! J'aimerais bien le tourner l'été prochain. Sinon, j'ai un autre film qui est prêt avec Gérard Depardieu, en Corée du Nord", a-t-il dévoilé. Une année 2023 qui s'annonce bien chargée !