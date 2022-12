Diaporama : "Il n'y a pas de honte" : Yann Moix fait des aveux concernant sa situation financière

1 / 15 "Il n'y a pas de honte" : Yann Moix fait des aveux concernant sa situation financière

2 / 15 Yann Moix présente le numéro deux de la revue Année Zéro à la Librairie Delamain à Paris. © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

3 / 15 Exclusif - Yann Moix - Personnalités à la première du spectacle de Jean-Paul Rouve "J'ai pas l'air" au Théâtre Antoine à Paris. Le 22 septembre 2022 © G.Gorassini-B.Rindoff Petroff / Bestimage © BestImage, G.Gorassini-B.Rindoff Petroff

4 / 15 Exclusif - Yann Moix - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

5 / 15 Exclusif - Yann Moix - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 2 avril sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

6 / 15 Exclusif - Yann Moix - Enregistrement de l'émission "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct le 5 mars sur France 2 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

7 / 15 Exclusif - Yann Moix - Yann Moix était l'invité de CS Cohen sur Radio J, à Paris, France, le 17 janvier 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

8 / 15 Exclusif - Yann Moix - Enregistrement de l'émission "Balance Ton Post (BTP)", présentée par Cyril Hanouna et diffusée le 2 en direct sur C8 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

9 / 15 Exclusif - Yann Moix - Emission Balance Ton Post l'after en direct le 1er Octobre 2020, présentée par Eric_Naulleau avec pour invité principal Gabriel_Attal et diffusée sur C8 - Paris le 01/10/2020 - © Jack tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

10 / 15 Exclusif - Yann Moix - Photocall de la première du spectacle "Les Parisiennes" aux Folies Bergères à Paris le 24 mai 2018. © Olivier Borde - Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Olivier Borde - Pierre Perusseau

11 / 15 Info - Yann Moix, Paris Première aurait pris la décision d'annuler son émission "Chez Moix", dont la saison 2 devait débuter en octobre - Yann Moix au photocall lors de l'enregistrement de l'émission "On n'est pas couché" à la Villa Domergue lors du 70ème Festival International du Film de Cannes, France, le 24 mai 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

12 / 15 Yann Moix lors de la 37ème édition du Salon du livre au parc des expositions, à la porte de Versailles, à Paris, France, le 25 mars 2017. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

13 / 15 Yann Moix - Photocall de l'enregistrement de l'émission "On n'est pas couché" à la Villa Domergue de Cannes le 18 mai 2016. La bande a Laurent Ruquier a investi la superbe villa Domergue sur les hauteurs de Cannes, pour le tournage d'une émission spéciale sur le cinéma lors du 69ème Festival International du Film de Cannes. L'émission sera diffusée diffusé samedi soir 21 mai sur France 2. © Veeren-Gorassini/Bestimage © BestImage, Veeren-Gorassini

14 / 15 Yann Moix - Photocall du concert "Charlebois, 50 ans en chansons" au théâtre Bobino à Paris le 11 avril 2016. Le chanteur Robert Charlebois célèbre ses cinquante ans de chanson sur scène. © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren