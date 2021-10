"Il n'y a plus rien eu à faire" : Mylène Demongeot évoque la mort accidentelle de son mari Marc Simenon

C'est l'un des grands amours de sa vie. Mylène Demongeot - qui apparait ce vendredi soir dans Capitaine Marleau (France 2) - a longtemps été folle de Marc Simenon, réalisateur de la série Dossiers de l'agence O, dans lequel elle avait obtenu un rôle dans les années 1960, décennie de leur coup de foudre.

Encore aujourd'hui, Mylène Demongeot se rappelle de leurs étreintes. "Je dois dire qu'il était d'une beauté saisissante (...) Il avait des épaules larges, la taille fine, des jambes musclées comme le David de Michel-Ange (...) Et puis, je dois confesser que nos corps s'accordaient parfaitement. C'est un peu ça, la magie de l'amour", décrivait l'actrice de la saga Camping dans une interview accordée au Figaro en septembre 2019.

Entre eux, tout allait bien, jusqu'à ce que les problèmes d'addiction de Marc Simenon s'aggravent. "On était très heureux, en tout cas jusqu'à l'alcoolisme de mon chéri", avait-elle déploré à l'antenne de CNews. "J'ai essayé d'être son pygmalion. J'ai essayé de le faire bosser, de lui faire faire des films. J'ai essayé de faire qu'il devienne quelqu'un. Mais finalement, il n'avait pas une véritable ambition, il préférait s'amuser à Porquerolles et faire du bateau avec ses copains. J'ai été déçue, je voulais qu'il connaisse la gloire et le succès en disant que ça lui fera du bien", développait Mylène Demongeot dans les colonnes de Ici Paris en mai 2019.

Leur relation se termine brutalement en 1999, lorsque Marc Simenon fait une chute mortelle dans un escalier. Il passera cinq jours en soins intensifs avant de succomber à ses blessures, à l'âge de 60 ans. "Son fils me téléphone le matin pour m'informer que Marc ne répond pas. Il appelle un serrurier. Marc était tombé dans l'escalier. Il n'y a plus rien eu à faire", avait résumé Mylène Demongeot. Une épreuve difficile à surmonter.