Obsèques de Mylène Demongeot : Pierre Richard soutenu par sa femme dans la douleur

Il est finalement l'heure des adieux. Mylène Demongeot a tiré sa révérence et ses proches sont venus lui dire au revoir, une toute dernière fois, le samedi 10 décembre 2022. Les obsèques de la comédienne adorée des Français ont eu lieu à 10h précises au crematorium du cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris - comme l'avait annoncé son agent Laurent Grégoire plus tôt.

Le sourire aux lèvres, toujours, malgré la souffrance, Mylène Demongeot avait côtoyé les plus grands en foulant, des années durant, les plateaux de tournage. C'est naturellement, donc, que certains de ses confrères se sont joints aux obsèques, qu'ils lui aient donné, ou non, la réplique sur scène ou à l'écran. Daniel Angeli, son photographe depuis 20 ans, Dominique Besnehard, Pierre Richard et sa femme Ceyla Lacerda, Zinédine Soualem, Daniel Prévost et sa compagne Françoise se sont donc rendus au cimetière du Père Lachaise pour assister à la cérémonie.

Apparement de nombreuses personnalités n'ont pas pu avoir accès à la salle de la Coupole suivant une liste très restreinte... établie par "on ne sait pas qui" !

Mylène Demongeot de plus en plus faible

Mylène Demongeot est morte le 1er décembre 2022 à l'âge de 87 ans à l'hôpital Cognac-Jay de Paris, un établissement spécialisé dans la fin de vie de patients atteints de maladies graves. L'actrice a succombé à un cancer à récidive du péritoine, l'un des plus compliqués touchant l'appareil digestif, alors qu'elle annonçait, deux ans plus tôt, être totalement guérie. Selon les informations du magazine Ici Paris, elle était, ces dernières semaines, "de plus en plus faible" et implorait les médecins de faire cesser cette torture.

Récemment apparue dans la comédie Maison de retraite de Thomas Gilou, avec Gérard Depardieu et Kev Adams, Mylène Demongeot était particulièrement populaire, notamment pour avoir incarné Laurette Pic face à Claude Brasseur. Elle n'était pourtant pas la femme d'un seul rôle. En sept décennies de carrière, elle avait tourné dans plus de 70 films dont la trilogie Fantômas dans les années 1960, mais aussi Bonjour tristesse, Les trois mousquetaires ou encore Sois belle et tais-toi. C'est un monument du septième art français qui brille, désormais, tout là-haut avec le reste des étoiles.