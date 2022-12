Téléthon 2022 : Mylène Demongeot honorée par Kev Adams et Michel Drucker, moment poignant après son décès

Jamais le Téléthon n'avait eu un parrain aussi jeune. Pour l'édition 2022, c'est Kev Adams qui endosse ce rôle, avec beaucoup de fierté mais aussi un peu de stress. Le comédien et humoriste de 31 ans sait qu'il ne sera plus le même homme à l'issue de ces trois jours. Les malades qu'il a déjà rencontrés, parfois des enfants, et ceux dont il va continuer à recueillir les témoignages transforment sa vision de la vie et lui apportent énormément de force et d'espoir.

Ce Téléthon 2022 a été lancé vendredi 2 décembre, d'abord sur France 2, puis France 3. Alors que Sophie Davant a tenu à rendre hommage à Martine Allain-Regnault, celle que l'on surnommait "madame santé" chez France Télévisions et qui est décédée le mois dernier à l'âge de 85 ans, Michel Drucker en a profité pour saluer la mémoire et la carrière d'une autre grande dame qui s'en est allée cette semaine : l'actrice Mylène Demongeot. Partie à l'âge de 87 ans, elle a malheureusement perdu con combat contre le cancer.

Je te dédie totalement ce Téléthon

"Si vous me le permettez puisque Kev est là, je voudrais avoir une pensée pour Mylène Demongeot", a déclaré Michel Drucker. Et alors que Sophie Davant était prête à enchaîner avec la suite du programme, Kev Adams a tenu, lui aussi, à dire quelques mots sur cette actrice qu'il connaissait si bien puisqu'il l'avait faite tourner dans sa comédie Maison de retraite. "Une actrice extraordinaire qui nous a quittés hier et qui comme très peu d'actrices a traversé les générations", a réagi le comédien, qui avait déjà partagé son immense peine la veille sur le plateau de C à vous, sur France 5. "Qui peut se vanter d'avoir fait un des plus grands succès de 2022 et d'avoir tourné aussi avec Jean Marais et Louis de Funès", a ajouté Kev Adams, Michel Drucker disant de Mylène Demongeot qu'elle était "une femme de coeur". "Mylène on pense à toi et ce Téléthon je te le dédie complètement", a conclu le parrain de l'édition 2022.

Cette première soirée du Téléthon 2022 a été marquée par plusieurs témoignages de malades et de leurs proches mais aussi par la présence de nombreux artistes.Kendji Girac, Gims, Soprano ou encore Passe-Partout, personnage emblématique de l'émission Fort Boyard pour cette grande soirée qui a attiré un peu plus de 800 000 personnes sur France 3, soit 5,7% du public.