Téléthon : Un nouveau parrain drôle, pétillant et engagé nommé... le public va être enchanté

Après Soprano (2021), M. Pokora (2020) et Jean-Paul Rouve (2019), le nom du nouveau parrain du Téléthon a été annoncé. Cet événement caritatif organisé depuis 1987 par l'Association française contre les myopathies (AFM) - pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires - se tiendra les 2 et 3 décembre prochains et c'est Kev Adams qui prend la relève.

L'humoriste et acteur se réjouit de cette nomination. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis touché et fier d'endosser ce rôle. Le plateau du Téléthon a été l'une de mes premières télé. C'était en 2009, j'étais hyper impressionné mais déjà très fier d'y être. Les 2 et 3 décembre, je vais donner le meilleur de moi-même pour porter ce combat des familles qui me tient à coeur et je compte sur chacun pour être à mes côtés. Ensemble, on ne lâchera rien pour donner aux chercheurs les moyens d'aller encore plus vite et de remporter des nouvelles victoires !", a-t-il déclaré via le communiqué de presse de l'événement.

Kev Adams sera accompagné de Sophie Davant, Nagui, Cyril Féraud, mais aussi des familles, des chercheurs... Cette fête qui rassemble chaque année de nombreux téléspectateurs et qui a permis de récolter 74 millions d'euros de promesses de dons l'année dernière durera 30h. Pour rappel, les opérations comme le Téléthon sont indispensables pour permettre à la médecine de faire de grandes avancées. 95 % des maladies rares restent encore sans traitements.

Lors de cette soirée, 215 000 bénévoles rejoints par plus des millions de participants et les caméras de France Télévisions s'installeront dans 4 villes de France : Dijon (21), Lorient (56), Guebwiller (68) et Cassis (13). On y retrouvera les traditionnels défis culinaires ou sportifs, et un défi inédit : dans un lac, une rivière, en mer, ou dans sa baignoire, chacun est invité à participer au grand bain du Téléthon, le fil rouge de l'édition 2022 !