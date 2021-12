Téléthon 2021 : Très nette hausse des promesses de dons, le parrain Soprano heureux !

Par Tom Spencer Rédacteur Fan des corgis, des iconiques Spice Girls, de la princesse Diana et adepte de tea time, Tom Spencer aime notamment relater la vie des membres de la couronne britannique mais n’est jamais contre un petit détour outre-Atlantique.

5 photos

L'édition 2021 du Téléthon a pris fin samedi 4 décembre et le compteur a explosé ! A date, il cumule 73 millions d'euros de promesses de dons et il est encore possible d'envoyer de l'argent. Le chanteur Soprano, parrain de l'évènement, n'a pas caché sa joie.

Le compteur du Téléthon 2021 a atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons, lors d'une 35e édition qui a renoué avec le terrain après la précédente, confinée pour cause de Covid-19, ont annoncé les organisateurs. C'est Soprano qui en était le parrain. Le compteur final affiche précisément la belle somme de 73 622 019 euros ! Une très nette hausse par rapport au total de 58,3 millions d'euros levés pendant la durée du Téléthon en 2020. Un total de 77 millions avait été enregistré l'an dernier au compteur, celui-ci restant ouvert encore quelque temps après. L'événement de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares, lancé vendredi soir, a pu cette année réinvestir villes et villages de France alors même que le variant Omicron fait planer la menace de faire repartir de plus belle la pandémie de coronavirus. "Nous avons a pu renouer avec la convivialité et l'esprit de fête sur le terrain", dans le respect des gestes barrières, s'est félicitée auprès de l'AFP la présidente de l'organisation AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. En dépit d'une météo peu clémente dans de nombreux départements, des animations ont pu se dérouler dans près de 10 000 communes. Le Téléthon était encore et toujours aussi retransmis sur les chaînes du groupe France Télévisions, avec l'animatrice Sophie Davant aux manettes. Elle a pu compter sur la participation de nombreuses personnalités comme le chanteur et comédien M. Pokora, parrain de l'an dernier, qui a été ému d'un miracle de la médecine concernant un petit garçon... Quant à son confrère Soprano, il s'est montré très impliqué dans sa tâche. "Continuez à faire grimper le compteur du Téléthon qui peut tout changer pour les malades !", a-t-il écrit sur Instagram. Quelques heures plus tard, il remerciait chaleureusement les Français pour leur générosité.

"Faire un don à l'association, c'est faire avancer la recherche et aider les chercheurs à développer des thérapies innovantes pour guérir les maladies rares. Guérir les maladies neuromusculaires, des maladies rares, évolutives, lourdement invalidantes, est la mission prioritaire de l'Association", indique le site du Téléthon.

