"Il était debout !" : M. Pokora témoin d'un miracle au Téléthon 2021

Époustouflé par les progrès du jeune Jules - un garçon malade dont il avait fait la rencontre lors du Téléthon 2020, M. Pokora a eu droit à une magnifique surprise qu'il a partagée sur le plateau de la 35e édition de l'émission. Alors que le petit garçon était handicapé et ne pouvait pas se déplacer l'année dernière, celui-ci a pu partager ses progrès avec le chanteur et lui a montré qu'il était désormais capable de marcher tout seul comme un grand.

"Il était debout. Il faisait les 100 pas. J'ai halluciné", a confié le papa de Kenna et d'Isaiah avant d'ajouter : "Pour moi qui étais là l'année dernière, de voir l'évolution en un an je trouve ça super encourageant. Ça me donne envie justement de pousser les gens à donner encore cette année pour que des familles puissent revoir l'espoir. Et là clairement, avec Jules et d'autres enfants, on est plein d'espoir !"

Parrain du Téléthon 2020, l'interprète du titre Les Planètes avait pris son rôle très à coeur et avait été "tout simplement exceptionnel" selon Laurence Tiennot-Herment, la présidente du Téléthon. "Être parrain alors que je suis devenu papa a encore plus de sens. Imaginez une maladie rare dont on n'a pas de traitements... Quand je vois ces enfants, je vois le mien", avait confié le mari de Christina Milian à Télé Star en décembre 2020.