Téléthon 2021 : Découvrez le nom du célèbre parrain de la 35e édition

Soprano succède à M. Pokora en devenant le parrain de la 35e édition du Téléthon. Le rappeur de 42 ans aura pour rôle d'encourager les téléspectateurs à donner pour la recherche, durant une soirée animée par Nagui et Sophie Davant sur France Télévisions, les 3 et 4 décembre prochain. Le marseillais s'est dit très touché par cette nomination. "Je suis très honoré [...]. Très fier d'être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l'année dont je connais les combats, la passion, l'énergie, le dévouement. [...] Pour donner encore plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement", a-t-il exprimé à travers un communiqué de presse relayé par Le Figaro.

L'interprète de Près des étoiles, qui a fait ses débuts avec son groupe de rap Psy 4 de la rime, devra tenter de faire beaucoup mieux que l'année dernière ! En 2020, M. Pokora et les milliers de bénévoles ont réussi à récolter plus de 77 millions d'euros pour les malades. Durant les trente heures d'émission, Soprano assurera le spectacle avec des chercheurs, les malades et leurs familles, les bénévoles mobilisés sur tout le territoire et bien sûr Sophie Davant et Nagui.